Mutsumi Inomata, artista de Tales of, ha fallecido

Lamentablemente, el día de hoy, 18 de marzo de 2024, se ha dado a conocer que Mutsumi Inomata, famosa diseñadora que trabajó en múltiples juegos de Tales of, falleció el pasado 10 de marzo de 2024 a los 63 años de edad. Por el momento se desconoce la razón de su muerte.

Esta información fue compartida por la hermana menor de Mutsumi Inomata en su cuenta oficial de Twitter, en donde lamentó la muerte de la artista. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Mutsumi Inomata falleció el 10 de marzo. Ha sucedido tan de repente. Todavía tiene bocetos en los que seguro sigue trabajando en el cielo. Rodeada de sus gatos favoritos, estará creando más personajes preciosos y de mirada fuerte”.}

Inomata alcanzó un alto nivel de reconocimiento gracias a su participación en la serie de Tales of de Bandai Namco, en donde se encargó del diseño de personajes para Tales of Destiny, Tales of Eternia, Tales of Destiny 2, Tales of Rebirth, Tales of the Tempest, Tales of Innocence, Tales of Hearts, Tales of Graces, Tales of Xillia, Tales of Xillia 2, Tales of Zestiria, Tales of Berseria y Tales of Crestoria.

De igual forma, Inomata también trabajó en Tekken 5, Tekken 6 y Tekken Tag Tournament 2, por si fuera poco, tuvo su propio manga. Por el momento no hay un comunicado por parte de Bandai Namco lamentando la muerte de la ilustradora, pero es muy probable que su pérdida se sienta en futuras entregas de Tales of. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Tales of Arise: Beyond the Dawn. De igual forma, este es nuestro gameplay del DLC.

Que en paz descanse, Mutsumi Inomata.

Nota del Editor:

La muerte de los artistas japoneses es muy lamentable. Si bien en esta ocasión no tenemos una idea clara de qué afectó a Mutsumi Inomata, no sería una sorpresa escuchar que el estrés o algún tipo de enfermedad relacionada fue la responsable.

Vía: Gematsu