Review – Tales of Arise: Beyond the Dawn

Cuando hablamos de expansiones y DLC, hoy en día hay un sinfín de formas de proporcionar contenido adicional a una experiencia que ya conocemos. Hay casos en donde vemos agregados completamente nuevos, mientras que en otras ocasiones se nos presenta más de lo mismo. Ninguna es mejor que la otra, y todo depende de la experiencia base para determinar qué tipo de complemento un desarrollador decide entregarnos. Sin embargo, también es cierto que el ponerle un precio a esto puede traer consigo una serie de expectativas. Aunque sea solo un costo pequeño, el público espera que estos extras valgan mucho la pena, y aquí es donde las cosas se complican bastante. Es difícil evaluar cuánto valen exactamente las novedades que algún equipo desee implementar en un producto ya conocido. Un claro ejemplo de este punto es Tales of Arise.

Tales of Arise llegó al mercado en el 2020, y no solo fue una entrega espectacular, sino que fue la puerta de entrada a la serie para múltiples jugadores. Desde entonces, muchos esperaban con ansias novedades sobre una posible secuela, algo que no sería raro considerando que Bandai Namco ha hecho trabajos similares en el pasado. Si bien esto parecía ser el camino que se iba a tomar, algo que se rumoreó por mucho de tiempo, a principios de este año se reveló que esta entrega recibiría un DLC de paga, el cual nos daría la oportunidad de disfrutar una historia que se lleva a cabo después de los eventos de la trama principal, noticia que emocionó a todos los fans de este título y sus personajes.

Bueno, hace unos días por fin llegó Beyond the Dawn, como se le conoce a esta expansión, la cual bien podría ser el DLC que todos los fans han estado esperando, pero no el contenido que el resto del público deseaba ver a un precio de $30 dólares. Con una nueva historia, un personaje adicional y un sistema de combate que ya conocemos, ¿acaso Beyond the Dawn vale la pena? ¿Es este el DLC de Tales of Arise que hemos estado esperando? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Un dilema social

Uno de los puntos más llamativos de cualquier JRPG, sin importar su sistema de combate, es su narrativa, y la serie de Tales of siempre ha sido capaz de entregarnos aventuras sumamente interesantes, con un repertorio de personajes memorables, y algún comentario bastante básico sobre la división de clases y la sociedad en general. En el caso de Tales of Arise, todos estos puntos son ejecutados de una forma espectacular. Si bien muchos de los elementos que aquí se nos presentan pueden caer en los clichés, es su ejecución lo que termina por enganchar al jugador, y cuando llega el momento de enfrentarte a la representación divina y ponerle un fin al concepto de esclavitud, estás más que dispuesto a eleminar cualquier pretención que tengas para ver cómo es que esta historia llega a su fin.

Pese a que Tales of Arise cuenta con un final que se puede considerar definitivo, dejó la puerta abierta a explorar nuevas historias. Es aquí en donde Beyond the Dawn entra en escena. El DLC se lleva a cabo un año después de los eventos del juego principal, y como tal, los desarrolladores tomaron esto como una oportunidad para mostrarnos una nueva faceta del mundo que han creado. Tomando en consideración que, sin dar muchos spoilers, la brecha que existían entre las civilizaciones de los Renan y Dahnan ha llegado a su fin, terminando así siglos de exclusividad, esta expansión se enfoca bastante en cómo estas dos sociedades, poco a poco, se convierten en una, y todos los problemas que esto trae.

Nos encontramos con nuestros seis héroes una vez más, Alphen, Shionne, Rinwell, Law, Kisara y Dohalim, quienes se embarcan en una nueva aventura. En esta ocasión, el grupo tiene que desactivar los Mausoleos Renan que han surgido a lo largo de Dahna. Sin embargo, en sus viajes se encuentran con Nazamil, una chica cuyo padre era un Lord de Renan y su madre una esclava de Dahna. Como resultado de su mixta herencia, es incapaz de sentirse identificada con alguna de las dos culturas, algo que los pocos ciudades con los que ha interactuado también le dejan muy en claro. Afortunadamente, los protagonistas la reciben con los brazos abiertos, y rápidamente forma parte de su equipo. Lamentablemente, cuando sus inseguridades explotan en el momento equivocado, se aleja de sus nuevos amigos con el objetivo de ponerle fin a la división que hay entre las dos civilizaciones, pero no de la forma correcta. Es así que tendremos que detenerla antes de que una nueva catástrofe comience.

Desde el primer momento, queda claro que Beyond the Dawn es un DLC enfocado por completo en la historia y sus personajes. Uno de los dos puntos más llamativos que tiene esta expansión, es la forma en la que las civilizaciones de los Dahna y Renan comienzan a unirse. Uno de los elementos más interesantes del juego base era ver cómo es que las diferentes regiones que visitamos exploraron la idea de la exclavitud. Algunas nos mostraron una representación básica, mientras que otras se enfocaron en una sociedad que trabaja mutuamente. Es así que en la expansión vemos cómo este elemento se ha expandido. De esta forma, en regiones en donde la división de clases estaba muy marcada, es posible apreciar problemas en cuanto a la distribución de comida, prejuicios entre las dos razas, y una serie de conflictos que dejan en claro el racismo que estas dos sociedades poseen. Sin embargo, también hay zonas en donde el caso contrario predomina, y la esperanza de eventualmente una civilización unida está frente a nosotros.

Múltiples misiones principales y secundarias se enfocan en este conflicto, y si bien la mayoría concluyen con un pensamiento positivo, siempre se da a entender de que la unión entre las dos culturas no se llevará a de la noche a la mañana, y serán necesarios muchos años antes de que la paz reine por completo.

El segundo punto importante en la historia es Nazamil. Al ser alguien con la sangre de dos civilizaciones, no solo obtiene un poder inimaginable, sino que se enfrenta a una serie de problemas sociales que ningún otro personaje tiene. Gracias a que no se puede identificar con los Renan o los Dahnan, su conflicto interno nos presenta una serie de dudas de identidad que culminan en problemas existenciales bien definidos. Ninguna persona la acepta tal cual es, pero cuando Alphen y el resto del grupo le ofrece una mano, inmediatamente adapta la identidad y la misión del grupo, lo cual termina mal para ella cuando sus acciones terminan por causar daño, incluso si sus intenciones son buenas. En lugar de buscar la destrucción de todos como una forma de venganza, sus antecedentes culturales la llevan a buscar la paz entre civilizaciones, pero no de la forma correcta. Es así que en el último acto vemos como los peores rasgos de sus dos sangres salen a la luz.

De esta forma, queda claro que Beyond the Dawn nos ofrece bastante contenido para todos aquellos que amaron la historia del juego base. Lo mejor de todo, es que las misiones secundarias también nos proporcionan viñetas que valen mucho la pena. Si bien algunas de estas distracciones se pueden llegar a sentir repetitivas con lo marcado que tienen el mensaje de un futuro positivo para aquellos dispuestos a colaborar con el otro, las que más brillan en esta ocasión están enfocadas por completo en el elenco principal.

El DLC nos presenta misiones secundarias específicas para cada uno de los seis integrantes del equipo original. En lugar de simplemente enfocarse en su forma de enfrentarse a los problemas actuales, este contenido adicional puede verse como un epílogo a sus propios arcos narrativos del juego base. Law, por ejemplo, tiene que hacerle frente al legado de su padre, a los problemas internos que le causó arrestarlo y alejarse de él cuando estaba vivo, y asumir su rol dentro del grupo de los Crimson Craws. Alphen, por su parte, le hace cara a su nuevo papel en la sociedad. Mientras que unos lo ven como un salvador, otros lo tachan de destructor, tiene que entender que él no es The Blazing Sword, y necesita encontrar un punto medio entre ayudar a todo aquel que lo desee, y sus propios deseos y sentimientos hacia Shionne. Claro, hay unas conclusiones que son mejores que otras, pero el resultado final es ameno en general.

Esta es, lamentablemente, la mayor razón por la cual adquirir Beyond the Dawn. La historia es una digna continuación de Tales of Arise, y si bien el tipo de material que aquí se nos presenta bien pudo ser una secuela completa, la aventura de 10 horas es lo suficientemente concisa para enfocarse en los puntos importantes, y no alargar su estadía más allá de lo necesario. Nazamiel y el conflicto social entre los Renan y Dahnan es interesante, así como una evolución natural de lo visto en el 2020. Por otro lado, las misiones enfocadas en los personajes principales son carismáticas, llenas de vida, y una digna conclusión a sus arcos narrativos, aunque me hubiera gustado ver mucho más de la relación entre Alphen y Shionne.

Construyendo el futuro

Como ya lo mencioné, Beyond the Dawn es un DLC enfocado por completo a la historia de Tales of Arise, el cual no le ofrece algo sustancial al resto de los apartados principales. Esto es algo que se puede ver claramente con la presentación. La expansión solo nos presenta tres dungeons nuevos, los cuales cuentan con un diseño muy similar a los calabozos que encontramos en la experiencia principal, y no me sorprendería si los desarrolladores usaron conceptos que decidieron no implementar en el juego base.

Sin embargo, uno de los apartados que sí tuvo un trabajo interesante, son las ciudades principales. Gracias a una serie de misiones secundarias enfocadas a la reconstrucción de estas naciones, el jugador puede ver cómo diferentes pueblos mejoran en el transcurso de la aventura. Si bien esto no es algo sumamente llamativo, es un apartado interesante que recompensa a todos aquellos que decidan invertir el tiempo necesario para ver los resultados finales.

Estas misiones secundarias son simples tareas monótonas que te piden entregar cierta cantidad de recursos o derrotar algún enemigo, pero la recompensa vale la pena. Ciudades que antes estaban destruidas se transforman en espléndidos pueblos que pintan un panorama positivo para las dos sociedades que la habitan. El mejor ejemplo es Cysloden, la capital de Cyslodia. En el juego base, la nación está en una noche perpetua, azotada por el frío. Sin embargo, en Beyond the Dawn se nos presenta una nación que por fin está dejando esto en el pasado, y después de ayudar en los aspectos necesarios, podemos apreciar un mercado lleno de vida en la plaza principal. Es un pequeño detalle que no aporta algo al gameplay, ya que ni siquiera aquí encontramos tiendas que vendan algún ítem, pero sí le da una mayor personalidad a este lugar, y ayuda a que el mensaje general de la narrativa sea mucho más fuerte.

Fuera de estos elementos, el mayor agregado en la presentación visual que nos presenta Beyond the Dawn es el personaje de Nazamil. Al igual que el resto del elenco principal de Tales of Arise, esta chica cuenta una vestimenta que va acorde a su personalidad. Gracias a que ella es tímida y carece de la confianza necesaria para poder defenderse por sí sola, la vemos con un largo vestido blanco, acompañado de una bufanda azul que cubre una parte sustancial de su cara, para así pasar desapercibida. Junto a esto, su rasgo físico más notorio son sus ojos, los cuales son de dos colores, esto para representar su mixta herencia.

Más allá de estos apartados, el DLC no ofrece algo nuevo. No hay algo que sea significativo. Claro, los escenarios principales cambian un poco, el diseño de Nazamil es interesante, y los calabozos adicionales ofrecen una decente variación al mundo que ya conocemos, pero no esperen algo sustancial que cambie la forma en la que vemos este mundo. Esto simplemente no pasa, y no será la última vez que escucharán esto.

Actuaciones de primer nivel

Más allá de la historia, el segundo apartado con la mayor cantidad de trabajo son las voces de los personajes principales. Para comenzar, Ryan Bartley se une al repertorio en inglés como Nazamil, quien no goza de algún momento llamativo, pero que se completa de gran forma con el resto del elenco principal. Junto a esto, cada uno de los actores que regresan siguen haciendo un fantástico trabajo, y son capaces de elevar sustancialmente cada una de las escenas emotivas que tiene esta historia.

El mejor de todos, sin duda alguna, es Ray Chase, quien le da vida a Alphen. El actor de voz es capaz de expresar múltiples emociones de la forma correcta. Desde aquellas que exigen que sea imponente y amenazante, como aquella escena en donde el peso de ser The Blazing Sword es demasiado para él, pasando por secciones en las que se arrepiente y trata de ser la voz de la razón dentro del grupo, ejemplificadas a la perfección en la mayoría de las interacciones con Nazamil, y hasta segmentos de alegría y en donde sus sentimientos son expuestos, algo que podemos ver y escuchar claramente en la misión secundaria en donde tiene que aprender sobre las bodas.

Las nuevas voces no solo se limitan a la historia y elenco principal, sino que múltiples misiones y personajes secundarios también cuentan con líneas de voz adicionales, dejando en claro que el equipo detrás de este juego tuvo la pasión suficiente para hacer que cada momento fuera memorable para el jugador. Junto a esto, ningún actor, sin importar el tamaño de su rol, hace un mal trabajo en el doblaje en inglés. Es un gran apartado que se complementa a la perfección con la entretenida historia.

Más de lo mismo, ¿y ya?

Al igual que en la presentación visual, el gameplay de Beyond the Dawn es exactamente el mismo que encontramos en el juego base de Tales of Arise, con un par de detalles que, pese a ser interesantes, no van más allá de simplemente agregar algo que bien pudo formar parte de la experiencia original. Para comenzar, el DLC se encuentra en un menú separado. Si bien la expansión se lleva a cabo después de los eventos de la campaña original y es recomendado que tengas una partida ya completa, en ningún momento se te penaliza si no cuentas con esto. En su lugar, el título recompensa a todos aquellos que han completado hasta la última tarea original, ofreciendo ítems y armas adicionales para cada personaje.

Una vez ya dentro del DLC, Beyond the Dawn te pone en un ambiente controlado, en donde comienzas con un nivel y ciertas habilidades específicas. Esto significa, lamentablemente, que todo el progreso que hiciste en el juego base no se traslada a esta campaña. Esto es una verdadera decepción, ya que en lugar de expandir el gameplay con nuevos movimientos o poderes especiales, la expansión recicla por completo aquellos que ya conocemos. Si bien esto puede verse como un beneficio, puesto que al quitarte lo que ya sabes usar, puedes experimentar y probar diferentes estilos de juego, es muy fácil regresar a lo que ya conoces, lo cual hace que cada combate se siente monótono de una forma muy rápida.

Esta es, sin duda alguna, la mayor oportunidad despreciada en todo el DLC. Ni siquiera estoy pidiendo otro árbol de habilidades o un nuevo sistema de combate, sino que se agreguen cinco o 10 movimientos más para cada personaje, lo cual hubiera hecho de cada combate mucho más entretenido. Por si fuera poco, la experiencia en general es más fácil en comparación con la campaña principal, por lo que si deseas un mayor reto, será necesario aumentar esto en las opciones.

El único elemento que puede ser considerado nuevo, son las Boost Abilities. Estas funcionan justamente como lo hicieron en el juego base. Cada personaje cuenta con un movimiento especial que se activa con el D-Pad y tiene un efecto especial dependiendo de los enemigos a los que te enfrentas. Kisara, por ejemplo, usa su escudo para detener a todos los contrincantes que deciden embestir al jugador. Eso no cambia. Sin embargo, al completar las misiones secundarias específicas de cada personaje, las Boost Abilities reciben una mejora sustancial que las hace mucho más efectivas en cada combate, aunque su función sigue siendo la misma.

El escudo de Kisara, para retomar el ejemplo, se hace mucho más grande, con lo cual puede detener a más de un enemigo a la vez. Rinwell, por su parte, no solo sigue siendo capaz de robar la magia de tus contrincantes, sino que al hacer su Boost Ability conjura un ataque de viento, lo cual causa daño a su alrededor.

Si bien esta mejora al sistema principal no es algo sumamente llamativo, y bien pudo formar parte del juego base, es una recompensa que va de la mano con las misiones secundarias de cada personaje, y tiene sentido que esto esté disponible una vez que sus arcos narrativos logran cerrarse de forma efectiva. Sin embargo, sigue siendo una verdadera lástima que Beyond the Dawn solo nos ofrezca esto, y solo esto. Aunque considerando que estamos hablando de un DLC, también tiene sentido que no se opte por cambiar o expandir sustancialmente el sistema de combate.

Más allá del amancer

Beyond the Dawn es un DLC hecho para los fans de Tales of Arise, eso no es una sorpresa. La historia, al ser una continuación directa de los eventos del juego base, nos ofrecen una digna semi-secuela que se enfoca en los elementos sociales, mientras que las misiones secundarias se encargan de entregarnos un digno final a cada uno de los arcos narrativos que los seis personajes principales tuvieron en la experiencia de 2020. Junto a esto, la inclusión de Nazamil está bien manejada, ya que se complementa de gran forma con los temas narrativos. Sin embargo, la experiencia es bastante corta, si optas por seguir la trama al pie de la letra, entonces llegarás a los créditos en 10 horas, o menos, mientras que si decides completar el contenido adicional, tu estadía en esta expansión se expandirá a unas 15 o 20 horas.

Las nuevas actuaciones de voces acompañan a la perfección a la historia, en donde cada actor da lo mejor de sí para elevar cada una de las escenas, esto sin importar el tono de estas. Lamentablemente, el resto de la experiencia no goza de este nivel de detalles. Visualmente, el diseño de Nazamil y la forma en la que cada pueblo evoluciona gracias a tu participación es interesante, pero no hay una sola zona nueva, y las dungeons que tenemos que explorar se sienten como contenido descartado de la experiencia original.

Por su parte, el sistema de combate carece de algo que valga la pena. Si bien las mejoras a las Boost Abilities son interesantes, no hay algo más. La peor decisión que se tomó en este apartado fue el tratar a la aventura como algo separado de la campaña principal, reduciendo así el nivel del jugador y eliminando gran parte del progreso que realizó en la campaña principal.

A un precio de $29.99 dólares, solo puedo recomendar Beyond the Dawn a los fans de Tales of Arise. Si te gustó el juego, pero todo lo que he mencionado no te convence, espera mejor a un descuento, en donde puedas conseguir esta expansión a un precio más razonable. No es malo, es solo que su admisión vale más de lo que debería ser.