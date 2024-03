Review – Contra: Operation Galuga

En buenas manos

Konami es una de las compañías más importantes de la industria. Si bien es cierto que actualmente son solo una sombra de lo que alguna vez llegaron a ser, nadie puede negar el impacto que series como Castlevania, Metal Gear, Suikoden, Gradius, Silent Hill y, por supuesto, Contra han tenido en millones de jugadores a lo largo de los años. Aunque la época dorada de la empresa, en donde cada título que nos entregaban resultaba ser uno de los mejores exponentes de su género, ha quedado en el pasado, en los últimos años hemos visto un intento de su parte por reclamar parte de esta magia, ya sea por trabajos propios, como lo fue el reciente Silent Hill: The Short Message, o por medio de colaboraciones con algunos de los estudios más interesantes que el medio tiene para nosotros hoy, como lo es WayForward.

En 2007, WayForward se encargó de revitalizar a la serie de Contra con Contra 4 en Nintendo DS. Este trabajo logró capturar la esencia de los títulos de NES, SNES y Genesis de la forma que los fans habían esperado por años. El resultado final es considerado por muchos como uno de los juegos que todos los usuarios de esta consola portátil deben de tener en su colección. Lamentablemente, Konami no logró aprovechar esta fantástica entrega, y en lugar de expandir este universo con experiencias similares, la propiedad fue descuidada, al grado de que en casi 20 años, solo hemos visto tres títulos nuevos, y uno de estos fue el despreciado Contra: Rogue Corps. De esta forma, no fue una gran sorpresa cuando se dio a conocer que WayForward retomaría las riendas de la propiedad con un remake de la aventura que lo comenzó todo.

Después de un largo tiempo de espera, Contra: Operation Galuga ya está en nuestras manos. Esta entrega se presenta como el regreso a la fórmula que muchos han estado esperando por años, así como un punto de partida para todos aquellos que han estado interesados en esta propiedad, pero la alta dificultad siempre los termina por ahuyentar. ¿Es Contra: Operation Galuga la entrega que la franquicia se merece? ¿Acaso la aventura sigue siendo retadora? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

¿Remake o reboot?

Por extraño que suene, Contra cuenta con un extenso mundo en constante evolución. Las entregas originales hicieron un buen trabajo al presentarnos un conflicto militar que evolucionó a una guerra espacial, para terminar en una lucha entre diferentes facciones y múltiples traiciones. Es un elemento que usualmente es ignorado o simplemente no recibe la atención que sus desarrolladores le han puesto a este apartado. De esta forma, regresar a los conceptos básicos es una buena idea. Gracias al remake, WayForward es capaz de presentarnos una historia que ya conocemos, pero con una serie de elementos que toman en consideración todo lo que Konami hizo con esta franquicia a lo largo de los años, al grado de que Contra: Operation Galuga se llega a sentir más como un reboot general de la serie.

En un futuro lejano, la malvada organización terrorista conocida como Red Falcon ha tomado el control de Galuga, un archipiélago ficticio que esconde un gran poder. Ante el peligro que representa esta facción, la unidad Contra de la Earth Marine Corp, un grupo élite de soldados especializados en guerra de guerrillas, es enviada a la isla para destruir las fuerzas enemigas. Para esta misión, Bill Rizer y Lance Bean son los elegidos para evitar un desastre que podría erradicar por completo a la humanidad y darle pie a una invasión alienígena.

Si jugaste el clásico Contra de NES, entonces sabes exactamente la trama principal de Operation Galuga. Bill y Lance se infiltran en las instalaciones de Red Falcon, pelean contra extraterrestres, y evitan una invasión alienígena, al menos por el momento. Lo que hace interesante a este título, es la inclusión de nuevos elementos, como la participación de Ariana, una chica de Galuga que forma parte de una antigua raza de guerreros, y Lucia Drake, comandante especial que guarda un importante secreto sobre Contra. De igual forma, se han agregado una serie de guiños y personajes que originalmente vimos en títulos como Contra III: The Alien Wars y Contra: Hard Corps. Claramente, WayForward está pensado en secuelas que continúen por esta nueva línea que han establecido, en donde encontremos una combinación entre lo original y lo familiar.

Uno de los detalles que más me agradaron, y seguramente será uno de los favoritos de los fans, fue la inclusión de los Probotector como tal en el universo de Contra. Recordemos que, debido a la censura en Europa, la serie de Contra se llegó a llamar Probotector en sus primeras entregas en esta región. De esta forma, Bill y Lance fueron sustituidos por robots. El remake convierte a estos androides en una nueva facción que lucha junto a nuestros héroes, complaciendo así a todos los fans de la franquicia a lo largo del mundo.

Lamentablemente, no todo el trabajo que nos presenta Contra: Operation Galuga en este apartado es llamativo. Al darle un mayor enfoque al mundo e introducir conceptos completamente originales, la campaña principal sufre de una serie de momentos de exposición que arruinan por completo el ritmo de la aventura, y terminan por ser simplemente interacciones que son olvidadas un segundo después. De igual forma, dependiendo del personaje que elijas, tendrás una serie de conversaciones con un tono diferente. Bill, por ejemplo, se enfoca en hacer chistes y eliminar por completo cualquier intención de seriedad, algo que muchos pueden apreciar, y juega de maravilla con el tono clase B que aquí encontramos. Sin embargo, Lance toma un camino mucho más serio, el cual no logra ser tan divertido como lo que nos presenta su compañero.

Al final del día, Contra: Operation Galuga nos presenta con una campaña que trata de burlarse de sus orígenes clase B que simplemente están ahí para ofrecernos una aventura llena de acción, pero al mismo tiempo trata de tomar sus ideas, villanos y explicaciones de una forma más seria de lo que debería. El resultado es una experiencia que, si bien llega a ser entretenida, en ningún momento logra crear algún momento narrativo que sea memorable, y lo único que el público recordará son los chistes y comentarios que no tienen impacto alguno en toda la exposición que a la campaña principal le encanta regurgitar al principio y final de cada nivel.

La historia de Contra: Operation Galuga brilla cuando toma en cuenta su extenso legado para introducir personajes que ya conocemos, prepararse para futuras secuelas, y jugar con los tropos clásicos de la serie. Si bien estos son momentos contados, estoy seguro de que todos los fans de la propiedad de Konami podrán apreciar los guiños, referencias al legado de la franquicia, y esperarán con ansias un nuevo juego que vaya por esta línea, incluso si esto podría no suceder.

Guerra en la selva

Desde su revelación, el apartado visual de Contra: Operation Galuga ha sido un tema bastante controversial. WayForward ha optado por utilizar un estilo 2.5D, el cual, al principio, no es del todo llamativo, puesto que se asemeja mucho a un trabajo que haría alguien que solo trata de crear una réplica del título de NES. Sin embargo, conforme avanzamos en la aventura, nuevos niveles son introducidos, y aquellos que ya conocemos presentan una serie de modificaciones que tomarán por sorpresa a más de uno. Por si fuera poco, la cámara está en constante movimiento, no solo ofreciendo un dinamismo a la acción, sino que también nos deja ver el dominio que tiene el estudio sobre los escenarios que han creado.

Al igual que la historia, WayForward nos presenta locaciones que ya conocemos, como la jungla y la cascada, pero agrega una serie de elementos completamente originales que se llegan a sentir como parte del diseño principal, y en ningún momento se convierten en secciones fuera de lugar. De igual forma, los personajes y ambientes 3D logran mezclarse a la perfección con la perspectiva 2.5D, creando un sólido apartado en donde todos los aspectos funcionan en armonía. Junto a esto, tanto Bill como Lance cuentan con un nuevo diseño. El primer héroe sigue la línea que ya todos conocemos, por lo que luce similar a Arnold Schwarzenegger en su juventud, aunque sin caer en problemas legales. Sin embargo, el segundo miembro de Contra ya no es la imagen virtual de Sylvester Stallone, y el único elemento del título de NES que conserva, es su cabello azul. Fuera de esto, se nos presenta a un soldado que claramente está listo para una infiltración en la jungla.

Uno de los elementos que más llaman la atención en este apartado, es la cámara, la cual está en constante movimiento para mostrarnos nuevas perspectivas de los escenarios y, en algunas ocasiones, cambia por completo la forma en la que nos movemos. Esto no solo se limita a modificaciones sustanciales, sino que hay momentos en donde vemos un acercamiento sustancial, usualmente para representar lo estrecho que pueden llegar a ser ciertas secciones. Por si fuera poco, siempre hay algo sucediendo en el fondo y el primer plano, ya sea que vemos enemigos que se acercan, aliados que nos acompañan, o pequeños misterios que apuntan a secretos que los jugadores tienen que descubrir por su cuenta. Sin embargo, todo lo que vemos en pantalla puede distraer a más de una persona.

En más de una ocasión, las explosiones, movimientos de cámara y elementos en la pantalla ocasionaron que no fuera capaz de ver una bala enemiga hasta que me golpeó. Este es un problema que ocurre principalmente en los momentos más caóticos, pero no es algo muy común. Contra: Operation Galuga nos presenta con un apartado visual muy bien logrado que es capaz de ofrecer escenarios conocidos con elementos originales, así como niveles completamente nuevos, y ninguno de los agregados se llega a sentir fuera de lugar, sino que complementa a la experiencia que ya conocemos. El nuevo diseño de personaje es similar, puesto que nos presenta conceptos que asociamos con la franquicia, pero con una serie de elementos modernos. La cámara es uno de los puntos más atractivos, y cumple muy bien su función al elevar las escenas de acción, y crear segmentos dinámicos y más personales con el jugador.

Modernización

Contra cuenta con un repertorio musical memorable. Si bien el primer juego es la joya de la corona en este apartado, nadie puede negar que las entregas de NES, SNES y Genesis logran brillar por su propia cuenta en este apartado. Al tratarse de un remake, Operation Galuga nos logra ofrecer reimaginaciones de los temas clásicos que ya todos conocemos, así como un par de composiciones completamente originales. El único detalle aquí, el cual puede dividir a los fans, es la dirección que se toma al modernizar este aspecto.

En lugar de presentarnos un soundtrack de rock o metal, los cuales pueden ser capaces de trasladar de mejor forma el chiptune de los 8 y 16-bits a los estándares actuales, WayForward ha optado por una ruta instrumental y orquestal. Si bien aún es posible reconocer las clásicas tonadas del título de NES, ahora están acompañadas de una serie de elementos que, en ciertas ocasiones, opacan el trabajo original, pero también es cierto que en otras lo logran elevar. Un ejemplo de este último punto, es el clásico tema de Jungla, el cual juega de gran forma con la dirección que toma el remake.

Todo esto suena como un resultado mixto, pero con una serie de momentos que brillan por su originalidad y enaltecimiento del trabajo que todos recordamos. Afortunadamente, WayForward no se limitó con solo este trabajo. Uno de los elementos desbloqueables es un soundtrack alterno, el cual logra ofrecer una aproximación mucho más apegada a lo que los fans desean escuchar. Los temas tradicionales están de regreso, pero en lugar de una dirección orquestal, aquí sí podemos escuchar una combinación entre rock, electrónica y aspectos que caracterizaron al trabajo de Konami en el siglo pasado. Incluso es posible escuchar una serie de elementos que originalmente encontramos en TMNT IV: Turtles in Time.

Sí, es una lástima que el soundtrack que todos queremos escuchar no está disponible desde el inicio, pero, como ya lo mencioné, el trabajo principal no es malo, es solo que es opacado por las fenomenales composiciones alternas que todos los fans pueden apreciar. Por su parte, las voces cumplen muy bien su trabajo, puesto que cada actor sabe muy bien cómo interpretar a sus respectivos personajes. Una vez más, Bill logra brillar al convertirse en alguien que no toma la situación con la seriedad que debería, y al hacer constantes chistes sobre los enemigos que lo rodean. No esperen las mejores interpretaciones de la industria, pero es un trabajo muy bien hecho que cumple su función.

Run + Gun

A lo largo de los años, Contra ha intentado diferentes formas de modernizar su clásico estilo de juego. En su búsqueda, múltiples apartados icónicos de la serie se fueron perdiendo o dejando de lado, para enfocarse en aspectos que nunca llegaron a conectar con el público. Afortunadamente, WayForward siempre tuvo una idea clara de la dirección que se debería de tomar. Esto lo demostraron con Contra 4 y, una vez más, con Operation Galuga dejan en claro que, en algunas ocasiones, lo sencillo es más que suficiente para ofrecer una experiencia de calidad.

En este sentido, Contra: Operation Galuga no busca romper con los conceptos establecidos en el primer juego, o tratar de introducir algo completamente nuevo. El remake toma las bases que ya conocemos, y las mezcla con ideas que han caracterizado a otras entregas en la serie. Sin embargo, esto no significa que este título no presenta algo nuevo, puesto que se introduce un sistema de Perks, el cual está enfocado en la accesibilidad, y en llevar esta experiencia a manos de gente que no está dispuesta someterse a la alta dificultad que ha marcado a esta propiedad.

Contra: Operation Galuga nos presenta ocho niveles, ofreciendo una combinación entre escenarios que ya conocemos, una serie de secciones nuevas, misiones completamente originales que expanden sustancialmente la aventura que recordamos, e incluso sustituyendo niveles. Un ejemplo de este punto es la clásica sección del Campo Nevado. En el título de NES se nos presenta una área muy tradicional, pero con una temática invernal. En el remake, todo esto es sustituido por un viaje en tren y moto a lo largo de una montaña, en donde robots, aliens y soldados de Red Falcon tratan de impedir nuestro avance a cualquier costo.

Si bien algunos de los cambios ofrecen una serie de modificaciones sustanciales al diseño de niveles y presentan nuevos retos, su función es básicamente la misma. Esto también significa que la duración de cada misión se ha expandido sustancialmente. En lugar de atravesar zonas en cuestión de un par de minutos, se nos presentan extensas secciones con mini jefes, constantes cambios en la dirección en la que nos movemos, rutas que juegan con el terreno, y obstáculos que nos piden un buen dominio sobre el control. Todo esto da como resultado misiones que pueden llegar a durar hasta 10 minutos, o incluso más, especialmente al tomar en cuenta que perder todas las vidas nos regresa al inicio de cierta área.

Una vez en un nivel, Contra: Operation Galuga opta por seguir un camino muy seguro. Nuestro objetivo es llegar del punto A al punto B de la forma más rápida posible. No hay rutas alternas o alguna toma de decisión que afecte la dirección de la historia. En la mayoría de las casos se nos presenta una perspectiva 2.5D, aunque hay momentos en donde la cámara se posiciona al frente de nosotros para ofrecer ciertos retos. En el camino es posible recolectar múltiples armas, las cuales van desde el ya clásico Spread, Flame, Machine y Laser, así como algunas herramientas que vimos en subsecuentes entregas, como lo son Homing Misiles y Crush Bombs. Lo interesante, es que, al igual que The Alien Wars y Hard Corps, puedes tener hasta dos pistolas equipadas en todo momento, las cuales cambias con tan solo presionar un botón. Junto a esto, cada una puede ser mejorada para aumentar su efectividad. Por ejemplo, Laser no solo atraviesa objetivos, sino que en su nivel dos es capaz de rebotar en enemigos para golpear a otros.

A diferencia del título original, en donde armas como Laser y Flame eran inservibles, en Operation Galuga cada una es útil, y ofrece el poder necesario para derrotar a cualquier enemigo. Junto a esto, el remake introduce la posibilidad de sobrecargar cada pistola, sacrificándola para crear una explosión única que sustituye a las ya clásicas bombas. Por ejemplo, Spread lanza balas que rebotan por todos lados, Flame es capaz de crear un escudo que nos defiende de proyectiles, y Laser alenta el tiempo. Cada una es única, y dependiendo de su nivel, sus efectos también van a variar.

Esto le proporciona al jugador una serie de opciones viables que pueden salvarte la vida en cualquier momento. Junto a esto, se introduce un sistema de riesgo y recompensa, puesto que al perder una vida, tu arma desaparece, por lo que necesitas tomar en consideración tus habilidades para guardar una pistola para un jefe, o usar su sobrecarga para atravesar una zona complicada. Es muy satisfactorio ver cómo todos los enemigos son destruidos en un instante con el poder que aquí se nos presenta.

Además de las mejoras que han recibido las armas, los movimientos de los personajes jugables se ha expandido sustancialmente. Bill y Lance cuentan con un doble salto, así como un dash. Ariana puede barrarse por debajo de los enemigos y evadir múltiples obstáculos. Lucia posee un gancho con el cual puede alcanzar diferentes partes del escenario. Uno de los Probotector puede incluso flotar por un par de segundos. Estas son habilidades que proporcionan más opciones al momento de atravesar un nivel, y en todo momento sientes que estás en control de cada soldado, por lo que si llegas a perder una vida, usualmente es tu culpa.

Eso es básicamente todo lo que nos presenta Contra: Operation Galuga cuando hablamos del sistema central de la experiencia. Es el clásico run and gun al que ya estamos acostumbrados, pero con una serie de mejoras que promocionan diversas opciones al momento de avanzar por cada nivel. Sin embargo, este remake introduce algo nuevo para la serie, puesto que aquí se nos presenta una tienda de Perks, es decir, aditamentos enfocados en hacer la experiencia mucho más sencilla y accesible.

Aquí se nos presentan Perks que aumentan la cantidad de vidas que tenemos, o las veces que uno puede ser golpeado antes de perder una vida. De igual forma, hay aumentos sustanciales a las habilidades de cada personaje, como un dash que vuelve invencible a Bill por un par de segundos, o un segundo salto más alto para Lance. Por si fuera poco, incluso es posible iniciar un nivel con un arma ya equipada. Todo esto es completamente opcional, y en ningún momento el jugador es obligado a usar alguna de estas ayudas.

Si lo deseas, puedes tener una experiencia muy apegada a los títulos clásicos. Es decir, al recibir un golpe pierdes la vida, y al elegir la dificultad más alta, el juego te presentará con una serie de retos mucho más complicados. Sin embargo, también es cierto que puedes optar por usar una barra de vida, emplear perks para mejorar las habilidades de los personajes, y tener una ayuda adicional. El reto base sigue ahí, pero ahora tienes más opciones al momento de atravesar cada nivel, algo que es fantástico para todos aquellos que no están tan acostumbrados al estilo clásico de Contra.

Eso es Contra: Operation Galuga. El remake sabe exactamente qué es lo que desea ser, y en ningún momento se aleja de su visión. Para muchos, esto es muy positivo, puesto que nos ofrece la experiencia clásica que los fans han esperado por años. Sin embargo, otros más podrían tener un par de problemas, especialmente cuando hablamos de duración. En poco menos de dos horas puede llegar a ver los créditos finales en el modo historia, y en la campaña arcade, la cual solo elimina las cinemáticas, este tiempo se reduce a la mitad. Si bien es cierto que esta entrega la puedes acabar en una tarde, sí hay un elemento de rejugabilidad.

No solo puedes terminar el modo arcade y la campaña con diferentes personajes, sino que también se nos presentan una serie de retos específicos, como terminar un nivel sin disparar, o llegar a la meta de la forma más rápida posible. Cada tarea que completes te proporcionará créditos para seguir desbloqueando contenido adicional en la tienda de Perks. Si bien entiendo que hay gente que llegará a los créditos e ignorará el contenido adicional, el remake está construido para jugarse más de una vez.

Contra: Operation Galuga es exactamente lo que los fans han deseado ver por años. La experiencia de run and gun clásica está presente, y se ha expandido con nuevos niveles, secciones nunca antes vistas, retos completamente originales, un sistema de mejoras a las armas, y habilidades adicionales para cada personaje. Junto a esto, los Perks no solo ofrecen más formas de jugar, sino que proporcionan las opciones de dificultad apropiadas para que más gente le dé una oportunidad a un título sumamente divertido que te mantendrá entretenido, ya sea que te encuentres solo, o en compañías de varios amigos.

Un nuevo inicio

Contra: Operation Galuga se posiciona como un nuevo punto de partida para la serie. El remake se llega a sentir más como un reboot completo, puesto que la historia no solo toma elementos de otros juegos, sino que nos prepara para una invasión alienígena a gran escala. La historia, aunque muy sencilla, trata de alejarse de la seriedad para proporcionarle al usuario una aventura clase B entretenida en todo momento.

El apartado visual, aunque al inicio es raro, eventualmente logra cautivar a los jugadores al ofrecer un gran dinamismo en la forma en la que nos presenta los niveles que ya conocemos, así como las áreas completamente nuevas. Por su parte, la música inicial puede tener un resultado mixto en los fans, pero una vez que desbloqueas el soundtrack alterno, podrás disfrutar de composiciones que no solo le rinden homenaje al trabajo original, sino que expanden sustancialmente este apartado y lo modernizan.

Aunque sencillo, el gameplay clásico que nos presenta Contra: Operation Galuga sigue siendo entretenido y fácil de entender. Las mejoras y las nuevas habilidades nos ofrecen las herramientas suficientes para superar todos los retos que se nos presentan. Junto a esto, el sistema de perks y las diferentes opciones de dificultad logran proporcionar la experiencia deseada para el jugador, ya sea que quieran algo más tradicional y complicado, o una sencilla aventura, pero con la esencia de la serie aún presente.

Contra: Operation Galuga es un buen regreso a la fórmula tradicional de la serie, la cual cumple con los deseos de los fans. Aunque por el momento no sabemos qué sucederá, espero que WayForward logre tomar las riendas de la franquicia en un futuro, y eventualmente nos entreguen un trabajo similar, pero enfocado The Alien Wars y Hard Corps. Sin importar si expanden los conceptos que aquí nos presentaron, u optan por seguir por un camino seguro, estoy seguro de que no me perderé la siguiente gran misión de la unidad Contra.