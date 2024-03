Cuando Star Wars Battlefront Classic Collection fue anunciado hace solo unas semanas, muchos fans de la serie se alegraron ante la posibilidad de disfrutar estos amados multiplayer. Después de un periodo corto de espera, el paquete clásico llegó a las manos de los jugadores el día de ayer, pero la recepción ha sido todo menos positiva. Bugs, glitches y una cantidad pequeña de servidores disponibles han ocasionado la frustración de la comunidad.

Una simple búsqueda en sitios como Twitter, Reddit y la página oficial del juego en Steam revelan a miles de jugadores enojados ante el mal estado de esta colección. De las casi 1,500 reseñas en la tienda de Valve, la mayoría son negativas, y todo se debe a una mala optimización, así como una serie de errores técnicos que vuelven casi imposible el disfrutar de estos clásicos.

De acuerdo con los jugadores, solo hubo tres servidores de PC durante su lanzamiento. Esto significa que de las más de 10 mil personas que intentaron jugar, sólo 192 pudieron acceder a algunos de los modos disponibles. Aunque parece que más servidores se han sumado, los usuarios han sufrido de errores constantes, stuttering y, en algunos casos, armas que no registran el daño causado a los otros usuarios. Esto es lo que se ha comentado al respecto:

“Así que déjame ver si lo entiendo. ¿Lanzaste este juego con solo 3 servidores en PC sabiendo muy bien que la gente solo lo compró por esa única razón? Oro máximo de la comedia. Reembolso fácil. ¡Qué decepción! Actualización: Después de 2 horas finalmente lanzaron los servidores y son TERRIBLES. Un ping horrible, stuttering y mañana los tramposos abundarán”. “¡NO COMPREN A MENOS QUE LOS SERVIDORES ESTÉN REPARADOS! Actualmente, el juego es totalmente injugable. Incluso si logras ingresar a un servidor, los jugadores no pueden aparecer. No estoy seguro si se trata de una cuestión de trampa/negación, un juego con errores o ambas cosas. Si lo compras, ¡NO PIERDAS LA VENTANA DE REEMBOLSO DE 2 HORAS HASTA LA CONFIRMACIÓN DE ARREGLADO!” “A partir de ahora, el juego está muerto al llegar. El modo multijugador está completamente roto, también podrías jugar al original”.

Aspyr, los encargados de esta remasterización, han realizado trabajos similares con mejores resultados. Todo parece indicar que en esta ocasión no lograron cumplir con los objetivos mínimos, lo cual no ha sorprendido a los jugadores, puesto que el estudio falló con el remake de Knights of the Old Republic, canceló DLC para la remasterización de este título en Switch, y se han caracterizado por realizar el mínimo esfuerzo en este tipo de proyectos.

Recordemos que Star Wars Battlefront Classic Collection es una colección que incluye las dos entregas originales de esta serie. Además de la experiencia clásica, este paquete incluye nuevos personajes. Lamentablemente, el apartado en línea no logró ser optimizado antes de su lanzamiento. En temas relacionados, Star Wars Jedi 3 ya está en desarrollo. De igual forma, estos son los detalles del juego cancelado de Star Wars.

Nota del Editor:

Es decepcionante ver este tipo de trabajos. Los fans aman con todo su corazón los trabajos originales, por lo que es una lástima que estas remasterizaciones estén disponibles de una forma tan decepcionante. Si bien no se descarta la posibilidad de que una actualización solucione los problemas, el daño ya está hecho.

Vía: Steam