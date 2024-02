Star Wars Jedi 3 ya está en desarrollo

El día de ayer, EA se sumó a una lamentable tendencia para la industria de los videojuegos, puesto que anunció el despido del 5% de su fuerza laboral, así como la cancelación de múltiples proyectos. Sin embargo, incluso en la oscuridad hay un rayo de luz, puesto que se ha confirmado que una tercera entrega en la serie de Star Wars Jedi.

Por medio de un comunicado oficial de Laura Miele, presidenta de EA Entretenimiento y Tecnología, se ha confirmado que la compañía tomó la decisión de descartar múltiples proyectos, para así enfocarse por completo en propiedades y franquicias rentables. De esta forma, se confirmó que volveremos a ver a Cal Kestis en una tercera aventura en el mundo de Star Wars. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“La capacidad única de Respawn para conectarse con los jugadores y crear experiencias de juego excepcionales no tiene rival en el entretenimiento. A medida que hemos analizado el portafolio de Respawn en los últimos meses, lo que está claro es que los juegos que más entusiasman a nuestros jugadores son Jedi y la rica biblioteca de marcas propias de Respawn. Sabiendo esto, hemos decidido alejarnos del desarrollo inicial de un juego de acción FPS de Star Wars para centrar nuestros esfuerzos en nuevos proyectos basados en nuestras propias marcas y, al mismo tiempo, proporcionar soporte para los juegos existentes”.

Lamentablemente, también se dio a conocer que un juego FPS de Star Wars a cargo de Respawn ha sido cancelado. Si bien no se han proporcionado detalles, todo parece apuntar a que se trata del proyecto de The Mandalorian que se dio a conocer hace un par de semanas, algo que ha decepcionado a más de una persona en las últimas horas.

Recordemos que Respawn saltó a la fama por títulos como Titanfall y Apex Legends, FPS con un gran énfasis en la movilidad, por lo que fue una gran sorpresa escuchar que este equipo estaría a cargo de un juego de Star Wars enfocado en la exploración y con un combate similar al de Dark Souls. Afortunadamente, Star Wars Jedi: Fallen Order fue todo un éxito, vendiendo más de 10 millones de unidades, lo cual dio pie a una secuela muy bien recibida.

Ahora, por el momento, no hay mucha información sobre Star Wars Jedi 3, como su fecha de lanzamiento, plataformas e historia. Sin embargo, será interesante ver cómo es que este proyecto avanza, puesto que Stig Asmussen, quien dirigió las primeras dos entregas, abandonó EA en septiembre de 2023. Solo nos queda esperar para tener las respuestas a nuestras dudas.

Recuerda, Star Wars Jedi 3 ya está en desarrollo, y es muy probable que llegue a finales de esta generación. En temas relacionados, puedes conocer más sobre los despidos de EA aquí. De igual forma, este es el juego de Star Wars que fue cancelado.

Nota del Editor:

Si bien estoy contento de que una tercera entrega de Star Wars Jedi está en desarrollo, me entristece que el FPS de The Mandalorian ya no esté en producción. Esto deja en claro que las grandes compañías de la industria, como EA, ya no están dispuestas a tomar tantos riesgos en lo que se refiere a una producción AAA.

Vía: EA