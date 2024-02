Hoy en día, ir al cine ya no solamente es una experiencia enfocada en ver una película, sino que hay diferentes productos que puedes obtener. Esto va más allá de las ya características palomeras especiales, sino que desde hace tiempo se ha popularizado el boleto conmemorativo. Esto es algo que hemos visto principalmente en Cinépolis y las funciones de cintas de anime, pero parece que Cinemex se ha sumado a esta tendencia gracias a Final Fantasy VII: Advent Children.

Como ya les comentamos, el próximo 7 de marzo llegará Final Fantasy VII: Advent Children a las salas de cine en México, esto gracias a que Square Enix ha comenzado una campaña de reestreno para amada película que lleva a Cloud y compañía a la pantalla grande. Ahora, Cinemex le ha confirmado a 3DJuegos LATAM que los asistentes a estas funciones podrán obtener un boleto conmemorativo.

Lamentablemente, por el momento no hay muchos detalles que se desconocen. No solo no hay información sobre el diseño de este boleto especial, sino que por el momento se desconoce si este objeto conmemorativo estará disponible hasta agotar existencia, o si todos los asistentes tendrán la oportunidad de conseguir esta pieza de colección. Sin embargo, para obtener uno, todo lo que necesitas hacer es comprar tu entrada, y al momento de ingresar al cine, lo recibirás.

Afortunadamente, esto no es todo, puesto que, al parecer, Final Fantasy VII: Advent Children tendrá un doblaje al español latino. Al entrar al sitio oficial de Cinemex para realizar la preventa, hay algunos cines en donde no solo puedes conseguir un boleto para ver la versión en japonés con subtítulos en español, sino que también hay funciones marcadas como “español tradicional”. Esto es algo que nadie esperaba, pero es una grata sorpresa que seguramente será la selección de más de una persona.

Recuerda, Final Fantasy VII Advent Children llegará a Cinemex el próximo 7 de marzo de 2024, y las preventas ya están disponibles. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Final Fantasy VII: Rebirth. De igual forma, los discos de este nuevo juego tienen un grave error.

Nota del Editor:

Solo he visto Advent Children una vez, así que me emociona ir al cine y disfrutar de esta cinta en la pantalla grande, incluso si no es tan buena. Más allá de un par de perlas, no hay mucho que valga la pena, puesto que la historia en general se siente algo innecesaria, aunque sigue siendo entretenida

Vía: 3DJuegos LATAM