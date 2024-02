Estamos a solo unas horas del lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth en occidente. Sin embargo, en regiones como Japón ya tienen acceso a este título, y parece que esta experiencia ha comenzado con el pie izquierdo para todos aquellos que optaron por comprar una edición física de este título, puesto que hay un gran error en los discos que aquí encontramos.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Square Enix ha revelado un error de imprenta en los discos de Final Fantasy VII Rebirth. Como recordarán, este juego es tan grande, que dos discos son necesarios, uno para la instalación, y otro para jugar. Sin embargo, en Japón hay un problema, puesto que las etiquetas han sido intercambiadas de lugar.

Esto quiere decir que para instalar el juego, es necesario el disco que dice “Play Disc”, y para jugar, se requiere del “Data Disc”. Square Enix ha mencionado que este error se debió “a un defecto en el proceso de fabricación en Sony Interactive Entertainment”. Por el momento se desconoce si lo mismo sucederá en otras regiones. Con el lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth a solo unas horas de distancia, tendremos una respuesta oficial en cualquier momento.

Te recordamos que Final Fantasy VII Rebirth llegará al PlayStation 5 el 29 de febrero. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este juego aquí. De igual forma, Redbull revela comercial inspirado en este esperado título.

Nota del Editor:

Este no es un gran problema, pero sí causará confusión para todos aquellos que no estén conscientes de este error. Sin embargo, es muy probable que algunos vean esto como una oportunidad, puesto que no se descarta la posibilidad de que una copia de esta primera imprenta eventualmente valga mucho dinero.

Vía: Gematsu