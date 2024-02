Dragon Ball FighterZ es uno de los mejores juegos de peleas que hay en estos momentos. Pese a que el título llegó al PS4, Xbox One y PC en el 2018, el trabajo de Arc System Works sigue siendo vigente, y lo será aún más con su llegada al PlayStation 5 y Xbox Series X|S, algo que sucederá el día de mañana, 29 de febrero.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, se ha revelado que Dragon Ball FighterZ estará disponible en consolas de actual generación el 29 de febrero y, lo mejor de todo, es que mañana también estará disponible el código rollback, el cual permite una mejor conexión en línea para todos los jugadores, algo que también beneficiará a todos aquellos que juegan en PC.

DRAGON BALL FighterZ releases 29th February (midnight local time) on PlayStation 5 and Xbox Series X|S with rollback netcode! #DBFZ pic.twitter.com/e7yWHn6sSH

— Dragon Ball Games (@dragonballgames) February 28, 2024