El aumento de Prime Video ha llegado

Hace tiempo les contamos sobre los planes de Amazon por crear una suscripción a Prime Video, la cual solo estaba enfocada en eliminar los anuncios, y todos aquellos que no desean ser interrumpidos por constantes comerciales, tendrían que pagar una suscripción más cara. Bueno, el día ha llegado, y esto ha comenzado a afectar a los usuarios en múltiples regiones.

Si bien el programa entrará en vigor en gran parte del mundo hasta el 29 de febrero, es decir, el día de mañana, algunas regiones, como en Europa, ya han entrado en vigor este nuevo plan. De esta forma, usuarios han recibido mensajes en donde se menciona que el nuevo plan de suscripción cuesta 1.99€ euros más en comparación con el servicio tradicional. Es así que probablemente en México y el resto del mundo suceda lo mismo en solo unas horas. Esto fue lo que se comentó en su momento:

“Hoy les escribimos sobre un próximo cambio en su experiencia Prime Video. A partir del 29 de enero, las películas y series de Prime Video incluirán anuncios limitados. Esto nos permitirá seguir invirtiendo en contenido atractivo y seguir aumentando esa inversión durante un largo período de tiempo. Nuestro objetivo es tener una cantidad significativamente menor de anuncios que la televisión por cable y otros proveedores de televisión en streaming”.

Esta nueva suscripción solo ofrece un beneficio en comparación con el Prime Video tradicional, y es la eliminación de los comerciales. Si no deseas mejorar tu plan, aún tendrás acceso a todo el contenido que nos ofrece esta plataforma de streaming. Esto quiere decir que seguirás disfrutando de cientos de películas y series en alta calidad, sigue siendo posible descargar contenido para verlo sin internet, y mucho más. Lo único que cambia, es que al pagar el extra, no serás sometido a todos los anuncios que aparecerán mientras ver tu producción The Boys, o American Fiction.

Si bien en su momento solo se confirmó que este aumento estará disponible en Estados Unidos, regiones como Europa han comenzado a ser afectadas. De esta forma, no se descarta que lo mismo suceda en México y el resto de América Latina, algo que seguramente no será del agrado de muchos. Afortunadamente, con la suscripción normal aún seguirás teniendo acceso a todos los beneficios que ofrece Prime, como envíos de Amazon al día siguiente y más.

En Estados Unidos, la nueva suscripción de Prime Video tendrá un aumento de $2.99 dólares, y es probable que en México veamos un incremento entre $30 y $50 pesos, todo esto a partir de mañana. 29 de febrero. En temas relacionados, Amazon realiza una inversión millonaria en México. De igual forma, acusan a Amazon de usar IA para su más reciente película.

Nota del Editor:

Es estúpido que lo único que ofrece el nuevo plan es solo no ver comerciales. Sin embargo, al mismo tiempo es interesante que Amazon no tuviera la pretensión de eliminar funciones del paquete normal, y solo llevarlas al nuevo. Es un mal que no afecta sustancialmente al usuario, y termina por ser molesto.

Vía: Hipertextual