Acusan a Amazon de usar IA para la película Road House

Amazon se encuentra en medio de una tormenta de controversia después de que surgieran acusaciones de que la compañía utilizó inteligencia artificial para escribir el guión de la próxima película de Road House, un remake de la exitosa película de acción de 1989 protagonizada por Patrick Swayze. Y quien se ha lanzado en demanda es R. Lance Hill, escritor de la historia original, que menciona violaron las leyes de la huelga de escritores que se llevó a cabo a mediados del año pasado.

Se alega que la empresa empleó un algoritmo de IA para generar el guión de la película, en lugar de esperar a que volvieran los escritores humanos. Según el demandante , esta acción constituye una violación de los derechos de autor y socava la contribución creativa y artística de los profesionales del cine. Además, no se sabe con qué propósito se habría llevado a cabo esta acción y si se van a ahorrar algunos millones en el proceso.

La noticia ha generado un debate acalorado sobre el papel de la tecnología en la industria del entretenimiento y la ética de su uso en la creación de contenido creativo. Si bien la IA ha demostrado ser una herramienta poderosa para una variedad de aplicaciones, incluida la generación de texto, muchos críticos argumentan que no puede reemplazar la experiencia y la visión únicas de los seres humanos en el proceso creativo. De hecho, no olvidemos que Hollywood está en contra de este método, razón por la cual inició también la huelga de actores.

Por lo mencionado en su papel, Hill le avisó en noviembre 2021 a la compañía United Artists que iba a pedir de forma legarl que le devolvieran los derechos de la historia de acuerdo con las leyes de copyright en Estados Unidos, dado que Amazon poseía la propiedad y la perdería al no sacar la película a tiempo. Que no está de más decir, la franquicia fue absorbida por Prime Video cuando compraron MGM.

Aquí lo mencionado por Hill:

Amazon llegó al punto de tomar medidas extremas para terminar la cinta antes del 13 de noviembre de 2023, incluyendo el uso de inteligencia artificial para remplazar las voces de los protagonistas durante las huelgas del Sindicato de Actores y de Guionistas.

Vale la pena mencionar, que Amazon no se ha rendido, por lo que ha aceptado seguir por las acciones legales, apelando que no usaron IA para seguir con la producción de la cinta, añadiendo que los comentarios de Hill no tienen fundamentos. Hasta este momento, Road House está confirmada para llegar el 8 de marzo en Prime Video.

Vía: Variety

Nota del editor: Es posible que hayan usado el camino de la inteligencia artificial, todo con el fin de salvar los derechos y que no los pudiera recuperar el autor original. Ahora, habrá que ver cómo se desarrolla el juicio y si encuentran pruebas de esta seria acusación.