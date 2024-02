Dragon Ball Super ofrece una de las peleas más esperadas

A día de hoy Dragon Ball se mantiene como una franquicia que no pierde nada de popularidad, dado que siguen sacando productos de gran calidad como nuevas películas, series de televisión como la próxima Daima y también no olvidemos que el juego de Sparking Zero! se encuentra en camino. Obviamente, el manga de Super sigue en circulación con capítulos semanales, en donde la trama al fin tomó su camino original después de haber adaptado el arco de la cinta de Super Hero que se lanzó hace casi dos años.

En estos momentos la saga es de transición, descubriendo que Gohan ya puede dominar su nueva transformación de modo bestia, la cual utilizó para salvar a si hija de la patrulla de roja, usando su gran poder para acabar con el villano de turno, Cell Max, el cual se salió de control en dichas instalaciones. El Ki que ha generado fue tan grande, que llamó la atención de Gokú y así este último uso su teletransportación para llegar a ese lugar, descubriendo que fue ni más ni menos que su hijo el responsable de esta energía.

Eso nos lleva al nuevo tomo del manga de la semana pasada, en el que Gokú le pide a su hijo un combate de entrenamiento para ver qué tab poderosa es este nueva fase, teniendo uno a uno combatiendo con el Ultra Instinto y Modo Bestia. Lo cual ha hecho que los fans se emocionen totalmente, dado que a Gohan se le habían quitado los reflectores por bastante tiempo, pasando a segundo plano en la saga de Buu, y eso lo vimos cuando Vegeta y el Saiyajín terrestre pasaron por muchos problemas para eliminarlo.

Aquí una descripción del personaje: