Starlink baja de precio en México

Starlink es una de las compañías de internet que, poco a poco, está aumentando en popularidad a nivel mundial, y eso incluye a México. Si bien sus precios son más altos de los que compañías como Telmex ofrecen, su calidad ha logrado conquistar a más de una persona. De esta forma, recientemente se anunció una oferta que todos aquellos que desean internet de Starlink deben de aprovechar.

Actualmente, puedes contratar Starlink en México por medio de diferentes paquetes, con el más barato llegando a costar $1,045 pesos mensuales, algo que sobrepasó los $300 que son el estándar para compañías como Telmex. Sin embargo, no basta con tan solo contratar el plan, puesto que también es requerido tener un hardware específico para funcionar con el internet satelital que la compañía de Elon Musk ofrece, y el más barato cuesta $8,300 pesos mexicanos.

Si este precio te resulta más elevado de lo que debería, te dará gusto escuchar que actualmente hay una oferta que reduce sustancialmente el precio del hardware. Actualmente, puedes conseguir el hardware necesario de Starlink con un 40% de descuento. Esto significa que el básico te saldría en $4,980 pesos. Sin embargo, es importante mencionar que estas piezas son reacondicionadas, es decir, son piezas que ya fueron usadas y restauradas. Junto a esto, no es necesario un contrato, y si después de 30 días no te agrada el servicio, puedes cancelarlo, y aquí puedes contratarlo.

Además del paquete básico, hay otros tres planes más, los cuales aumentan sustancialmente el precio del hardware y la mensualidad del internet. Sin embargo, estos están enfocados en compañías, por lo que si deseas tener en tu casa el internet de Starlink, el plan básico es más que suficiente, siempre y cuando tengas el dinero necesario.

Starlink fue creado en 2019, y es la primera y más grande constelación satelital del mundo, la cual usa una órbita terrestre para ofrecer internet de banda ancha de ultra alta velocidad. Esta constelación está compuesta por miles de satélites que orbitan la Tierra a 550 kilómetros.

A diferencia de la mayoría de servicios de internet con esta tecnología, que poseen satélites geoestacionarios individuales, los cuales orbitan el planeta a 35 mil 786 kilómetros, los de Starlink operan a baja órbita, lo que se traduce en menor latencia y más seguridad en el servicio de internet. De esta forma, ha llegado el mejor momento para contratar Starlink en México. En temas relacionados, Elon Musk presume al primer humano con un chip en el cerebro. De igual forma, pronto llegará Tesla a México.

Nota del Editor:

Por lo que he visto, Starlink es un buen internet, pero no es algo que sea popular entre la mayoría de las casas en México. Es muy caro y, a diferencia de otras compañías, no ofrece algún beneficio adicional, como un teléfono fijo o televisión por cable.

Vía: Starlink