Nobuo Uematsu se despide poco a poco de Final Fantasy

Falta muy poco tiempo para que finalmente se lance Final Fantasy VII Rebirth, segunda parte del remake que vimos lanzado para la consola de pasada generación de Sony, y que ahora sigue el camino de los icónicos personajes en su lucha por librar al mundo de Sephiroth. Y es bien sabido, que algo de vital importancia para la franquicia es su música, pues el compositor de la banda sonora de la entrega original de PS1, Nobuo Uematsu, ha elaborado notas que se quedaron para el recuerdo, pero hay algo que puede resultar triste.

En el juego pasado tuvimos la presencia del músico con un nuevo tema principal y algunos arreglos orquestales de su propio trabajo, aunque estas fueron aportaciones menores en comparación cuando estaba en su época de gloria, creando el OST completo sin caso nada de ayuda. Ahora con Rebirth, la cosa va a menor, pues aunque se siguen haciendo arreglos, ya no van por parte del artista, asegurando que para la entrega solo ha contribuido con una pieza, no mucho más.

Concretamente ha creado el tema conocido como No Promises to Keep, el cual también es el tema principal del juego, al igual que como pasó con el título anterior, y con esto ha quedado claro que no regresará de lleno a crear bandas sonoras completas para proyectos en concreto. Eso lo ha declarado en una nueva entrevista, pues para estos momentos podría ser que ya está planeando en alguna jubilación, después de todo ha trabajado en muchos OST, incluyendo la saga Final Fantasy hasta el décimo juego.

Aquí una breve descripción del compositor: