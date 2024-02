Red Bull elabora comercial de Final Fantasy VII Rebirth

Estamos básicamente a una semana del lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth, juego que cumple como la segunda parte del remake lanzado en el 2020, y el cual hasta este momento ha generado expectativas positivas entre los entusiastas de tan singular franquicia de RPG. Y con los días contados para este lanzamiento al público en general, hay marcas que le están haciendo promoción muy a su estilo, una de ellas se trata de bebidas energéticas.

Se trata de ni más ni menos que Red Bull, la cual podría tener algo de sentido, dado que siempre sus comerciales tienen la frase de “te da alas” y ahora queda perfecto con el concepto de que Sephiroth tiene una en sus hombros. En el video podemos ver a los protagonistas del juego dibujados con el estilo de arte de la empresa, viendo un comportamiento cordial hasta que pasa lo evidente al consumir el líquido energético.

Aquí lo puedes ver:

6 more days until we can play @finalfantasyvii Rebirth 🔥. Are you ready?#FF7R pic.twitter.com/wUlf5TKkL8

— Red Bull Gaming (@redbullgaming) February 23, 2024