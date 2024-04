A principios del pasado mes de marzo se dio a conocer la inesperada noticia de que Octopath Traveler había desaparecido de la eShop del Nintendo Switch. En su momento, esto fue algo que tomó a todos por sorpresa, puesto que esta fue una exclusiva de la consola híbrida por años, y el inicio de una amada franquicia. Afortunadamente, Octopath Traveler ha regresado a la eShop.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Square Enix reveló que a partir del día de hoy, 18 de abril, Octopath Traveler ha regresado a la eShop después de no estar disponible para su compra digital durante mes y medio.

Octopath Traveler is now available to purchase on Nintendo Switch eShop once again.

Thank you for your patience. pic.twitter.com/p2qlD56kQe

— Square Enix (@SquareEnix) April 18, 2024