Protestan frente a las oficinas de Shift Up

Shift Up, el estudio detrás de Stellar Blade, es el centro de atención en estos momentos. Gracias a que la nueva exclusiva de PlayStation está a solo unas semanas de distancia, muchos esperan con ansias ver qué es lo que este estudio puede hacer en la escena AAA. Sin embargo, la compañía también se ha visto envuelta en un par de controversias, y recientemente se dio a conocer que múltiples fans han protestado en contra de las decisiones de la empresa.

Recientemente, se dio a conocer que en Seúl, Corea del Sur, varios jugadores de China protestaron frente a las oficinas de Shift Up. Sin embargo, el descontento del público no tiene que ver con Stellar Blade, sino que los fans están enojados por la implementación de un sistema pay-to-win en Goddess of Victory: Nikke, un título para móviles y PC muy popular en Asia.

Hace un par de meses, Shift Up reveló sus planes para implementar un sistema de copias de unidades que permitiría desbloquear coleccionables y mejoras de gameplay a personajes opacados por las unidades más nuevas y poderosas disponibles. Similar a las constelaciones de Genshin Impact, los jugadores de Goddess of Victory: Nikke necesitar gastando joyas y personajes que solo se obtiene con un sistema de gacha, para así hacer uso de las nuevas mecánicas.

Como era de esperarse, el público no reaccionó de una forma positiva, así que en los últimos días rentaron camiones con pantallas y así proyectar varios mensajes en múltiples idiomas, pidiéndolo a SHIFT UP que mejore la calidad del juego y no implementara mecánicas pay-to-win.

Aunque muchos jugadores de Asia han señalado que Shift Up es un estudio capaz de escuchar a sus fans y realizar cambios, por el momento se desconoce si los desarrolladores y directivos escucharan a los fans en esta ocasión. Si bien esta controversia no tuvo impacto en occidente, esto deja en claro la popularidad de la compañía en Asia. En temas relacionados, esta sería la duración de Stellar Blade. De igual forma, te contamos qué tal está este juego.

Nota del Editor:

Esto es algo muy común en los juegos free-to-play. Los sistemas de gacha y la monetización agresiva son cuestiones rutinarias, y aunque los fans protesten, es muy probable que estas ideas sean implementadas de alguna u otra forma en un futuro.

Vía: Reddit