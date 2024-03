¿Qué tal está Stellar Blade?

Sony continúa con su apuesta por producciones de terceros para sanear un poco la dura escasez de juegos de sus propios estudios. Para cerrar esta primera mitad de año luego de los buenos resultados que se tuvieron con Helldivers II, Final Fantasy VII Rebirth y Rise of the Ronin, es turno de que los coreanos de Shift Up salten al ruedo con un título que desde que se mostró hace ya unos meses, llamó bastante la atención por sus mecánicas de hack and slash moderno, además de claro, haber levantado polémica debido al diseño sugerente de su personaje principal que regresa a algo que tenía ya mucho tiempo que no veíamos dentro del medio. Stellar Blade está muy cerca de llegar pero, ¿en realidad qué ofrece este título? ¿De verdad está tan bueno como parece o simplemente se está colgando de lo mediático para generar ruido?

Desde hace ya varios días, tuvimos la oportunidad de jugar Stellar Blade de manera anticipada. Para ser precisos, se nos dio acceso al demo extendido que Sony estará poniendo a disposición de todos los dueños de un PS5 el próximo 29 de marzo. En dicha demostración, se nos permite jugar lo que vendría siendo la primera hora u hora y media del título, la cual, nos introduce a sus mecánicas de juego, así como historia, planteando el tono general que tendrá la aventura completa. La verdad es que hemos quedado sorprendidos por la propuesta, pues en gran parte, esperábamos un producto bastante diferente. Por cierto, el progreso que obtengas de esta versión podrá ser llevado al juego completo, por lo que podemos decir que ya estamos probando la versión final.

Gameplay que no esperábamos

Comencemos por lo que indudablemente más llamó mi atención de Stellar Blade: su gameplay. Luego de los avances que se nos presentaron, la verdad es que me esperaba un hack and slash moderno en toda la extensión del término, es decir, algo muy cercano a NieR: Automata, Devil May Cry 5 o cualquier entrega de Bayonetta, sin embargo y a pesar de que sí toma elementos de dichos juegos, la realidad es que también tiene muchos ingredientes de un Soulslike. Esta nueva exclusiva de PS5 está entre ambos géneros y es más bien algo parecido a lo que Respawn hizo con Star Wars Jedi: Survivor y su secuela, en donde tenemos un juego con combate más metódico en el que el parry y esquivar a tiempo es esencial, además de que marcar cuidadosamente tus ataques es muy importante y no tanto el tema del button smash.

EVE, la protagonista de Stellar Blade, cuenta con un ataque sencillo y uno fuerte. Además, tiene a la mano una serie de artes o poderes especiales que suelen causar bastante daño. Protegerte en el momento exacto cargará tu energía para usar dichos movimientos especiales, además de que esquivar justo a tiempo, te dejará contraatacar. Equivocarte suele ser fatal y los enemigos, en especial los jefes, suelen no tener misericordia de nosotros. Sí, parece que estaremos ante un juego marcadamente retador, pero que se protege con una dificultad de “modo de historia” para quien no se quiera complicar. Nuestro personaje cuenta con varios árboles de habilidades para mejorar sus movimientos, además de diferentes piezas de equipo que claro, nos hacen más fuertes al momento de los enfrentamientos.

¿Cómo se siente el combate de Stellar Blade? Sensacionalmente bien. A pesar de que al inicio puedes sentir a EVE un tanto pesada, sobre todo si esperabas que fuera como controlar a 2B, poco a poco comienzas a entender cómo es que funciona el timming de sus ataques y de su defensa, esto para después ejecutar movimientos mucho más ágiles. Además, estoy seguro de que conforme progresas, te irás haciendo mucho más rápida. Lo anterior se puede percibir en el Boss Challenge del demo, modalidad que se abre una vez que lo completas y que te deja experimentar con más movimientos y habilidades de la protagonista.

Historia ya vista, pero de buena presentación

Con una demostración tan corta, es complicado hablar de la historia que tendrá Stellar Blade, sin embargo, nos queda claro que hay una fuerte inspiración de NieR: Automata. EVE pertenece a un grupo elite de guerreros que están regresando a la Tierra luego de lo que parece ser un largo periodo de tiempo. La humanidad perdió la guerra contra una raza alienígena conocida como Naytiba, pero ahora se cuenta con un plan para recuperar el planeta. Por supuesto, nuestro trabajo es fungir como pieza clave de todo lo anterior. Esperemos que el relato esté a la altura de lo que todos estamos esperando, pues a pesar de la espectacular cinemática con la que el juego nos recibe, tenemos que aceptar que su premisa está lejos de ser original.

Sobre la presentación del título se nos ofrecen tres modos distintos de visualización. Además del que le da prioridad a la calidad de imagen y el que se enfoca en el rendimiento, Stellar Blade sorprende con un modo que llama “balanceado” y que viene por default. Luego de haber probado cada opción, te recomendamos quedarte con esta última, pues en efecto, es la que mejor se comporta, presentando una imagen de muy buena calidad y en una resolución cercana al 4K, sin sacrificar los 60 cuadros por segundo, mismos que se agradecen en este tipo de juegos. Al menos en este primer encuentro con el juego, no nos topamos con caídas de framerate o en general, problemas técnicos. Parece que Shift Up está haciendo buen uso del Unreal Engine 4. Su gráficas no impactan demasiado, pero están bien, mientras que su música dinámica nos ha encantado.

Todo en orden

El primer encuentro con Stellar Blade ha sido verdaderamente positivo. A pesar de lo corto que ha sido su demo, nos quedó bastante claro el objetivo que tiene su estudio desarrollador. La verdad es que no vimos demasiada propuesta a nivel de gameplay ni de historia, sin embargo, eso podría cambiar una vez que tomemos el juego completo. De entrada, te diría que estamos ante un título que no toma demasiados riesgos, echando mano de ideas ya probadas y presentándolas de buena forma y con cierta personalidad propia. ¿Estamos ante un juego muy trascendente? Probablemente no, pero sí ante uno que estoy casi seguro, le encantará todo el que le dé una oportunidad.

Por ahora no nos queda nada más que esperar al próximo 26 de abril para que Stellar Blade se esté lanzando de manera oficial y en exclusiva en el PlayStation 5. Te recuerdo que este 29 de marzo se liberará la demostración para que tú mismo lo puedas probar de primera mano.