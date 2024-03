Shift Up revela la duración de Stellar Blade

Stellar Blade es uno de los juegos más esperados de la primera mitad del año. Considerando que nos encontramos a poco menos de un mes de su lanzamiento, los desarrolladores, Shift Up, han compartido nuevos detalles sobre este título, incluyendo la duración, algo que podría sorprender a más de una persona.

Por medio de una entrevista con 3DJuegos, Hyung-Tae Kim, director de Stellar Blade y CEO del estudio, y Dong-Gi Lee, director técnico del título, revelaron que acabar Stellar Blade por primera vez nos tomará entre 20 y 25 horas, una cantidad estándar. Sin embargo, aquellos que quieren completar esta experiencia al 100%, pueden invertir fácilmente hasta 40 horas.

Además de la experiencia principal, el título contará con un gran número de coleccionables, retos, y contenido adicional que extenderá sustancialmente el tiempo que una persona puede pasar en este mundo. Junto a esto, los directivos confirmaron que Stellar Blade le ofrecerá a los jugadores diferentes dificultades y opciones de combate, esto para lograr que cada persona pueda disfrutar de esta entrega a su propio ritmo.

Por último, Kim y Lee revelaron que hay dos niveles en Stellar Blade que no son lineales, puesto que ofrecerán espacios abiertos enfocados en la exploración, algo que ha sido descrito como mundos abiertos. Todo esto deja en claro que el trabajo de Shift Up se posiciona como uno de los AAA más importantes del año. Solo nos queda por ver cómo es que el público reaccionará a estas propuestas.

Te recordamos que Stellar Blade llegará al PlayStation 5 el próximo 26 de abril de 2024, y ya está disponible un demo en PS Store. En temas relacionados, puedes conocer nuestras impresiones del demo aquí. De igual forma, traje del juego aumenta la dificultad.

Nota del Editor:

Ya no puedo esperar para jugar Stellar Blade. El trabajo de Shift Up luce como un hack and slash de primer nivel. Si el resultado final logra vivir a su hype, entonces podríamos tener en nuestras manos a un serio contendiente para GOTY. Solo nos queda esperar.

Vía: 3DJuegos