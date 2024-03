Metacritic revela los mejores juegos del año

El tiempo pasa rápido. En un abrir y cerrar de ojos nos encontramos en los últimos días de marzo. En tan solo un cuarto del año hemos visto el lanzamiento de grandes juegos. Desde Helldivers II, pasando por Final Fantasy VII Rebirth, hasta Unicorn Overlord. De esta forma, Metacritic ha compartido una lista con los títulos mejor calificados de lo que va de 2024.

Pese a que solo han pasado tres meses, el 2024 ya nos entregó fuertes candidatos al GOTY, algo que Metacritic deja en claro. En su lista encontramos a Final Fantasy VII Rebirth, Baltro, Like a Dragon: Infinite Wealth, Persona 3 Reload, y más títulos entre los mejores 10. Estos son los primeros puestos.

Final Fantasy VII Rebirth

Baltro

The Last of Us Part II Remastered

Tekken 8

Like a Dragon: Infinite Wealth

Horizon Forbidden West: Complete Edition (PC)

Persona 3 Reload

qomp 2

Dragon’s Dogma 2

Unicorn Overlord

Estos son solo los primeros 10 puestos, pero en la lista encontramos muchas experiencias que valen la pena, como Prince of Persia: The Lost Crown en el décimo primer puesto, y Helldivers II en el vigésimo segundo lugar. De igual forma, es importante mencionar que aún falta mucho para que termine el año, por lo que esta lista seguramente sufrirá de múltiples cambios. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Final Fantasy VII Rebirth aquí. De igual forma, esta es nuestra reseña de Like a Dragon: Infinite Wealth.

Nota del Editor:

La lista debería enfocarse por completo en juegos nuevos. Si bien nadie puede negar lo bueno que son The Last of Us Part II y Horizon Forbidden West, la remasterización y port le quitan un espacio a títulos que merecen más reconocimiento, como lo es Prince of Persia: The Lost Crown.

Vía: Metacritic