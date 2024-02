Película live action de Naruto es confirmada

El mundo el anime se ha vuelto bastante popular en occidente, razón por la cual siempre que alguno de los productos resalta, se hacen interpretaciones live action que se hacen bajo una publicación occidental, ejemplos tenemos como las recientes series de Yu Yu Hakusho y One Piece en la plataforma de Netflix. Y dentro de todas esas franquicias, había una que todavía quedaba pendiente, y no podría tratarse de otra que Naruto, la historia de un ninja que creció hasta convertirse en leyenda de su pueblo.

Con esto en mente, se ha reportado que la película de esta saga es un hecho, contando con la producción de la compañía Lionsgate, que para quienes no la conozcan, ha trabajado en la franquicia de John Wick. Incluso ya tienen al director confirmado y será ni más ni menos que Destin Daniel Cretton, quien coescribió y dirigió la película de Marvel, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, teniendo también la labor de ser el guionista para la adaptación que vendrá.

Pero eso no es todo, dado que Cretton tiene la aprobación de Masashi Kishimoto (creador de la franquicia), para poder hacer el trabajo, comentado que hará caso a las propuestas que el mangaka le envíe en relación a la película. Acá lo comentado por Kishimoto:

Cuando me enteré del apego de Destin, fue justo después de ver una exitosa película de acción suya, y pensé que sería el director perfecto para Naruto. Después de disfrutar de sus otras películas y comprender que su fuerte es crear dramas sólidos sobre personas, me convencí de que no hay otro director para Naruto. Cuando conocí a Destin, también descubrí que era un director de mente abierta que estaba dispuesto a aceptar mis aportaciones y sentía firmemente que podríamos cooperar juntos en el proceso de producción.