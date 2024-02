Ya hay ventana de salida para Age of Mythology: Retold

Para quien no lo tenga tanto en el radar, hay una franquicia llamada Age of Mythology, la cual se deriva de la popular Age of Empires de Microsoft, misma que ha sido bastante querida a pesar de tratarse de un spinoff, incluso tiene fans que pidieron la secuela por años. Eso nos lleva a un anuncio de par de años atrás, en el que se nos mostró Retold un remaster para quienes deseaban tener su regreso a la época actual con las bondades que todo eso conlleva como modelos mejorados, pero que aún no tiene fecha de salida.

El día de hoy después de algún tiempo de ausencia, finalmente se ha hablado más del proyecto, explicando en un nuevo video que el juego tendrá algunos cambios notables que gustarán a los fans, pero sobre todo con trucos de calidad de vida para que la experiencia sea más llevadera para todos. Pero lo que más ha gustado dentro del anuncio, fue la confirmación de la fecha de lanzamiento del juego, la cual será en algún punto de este 2024, no se ha dicho algún mes y menos el día fijo.

Aquí lo puedes ver:

Aquí la descripción del título:

¡Adéntrate en la era de los dioses, los héroes y los monstruos! «Age of Mythology: Retold» es un juego de estrategia en tiempo real en el que los mitos y los humanos entran en conflicto. Protege tus dominios, lidera monstruos legendarios e invoca el poder de los dioses para acabar con tus enemigos.

Recuerda que Age of Mythology: Retold llegará solamente a consolas Xbox y PC. Día uno también en la plataforma de Game Pass.

Nota del editor: No spy tan fan de estos RTS, pero es un hecho que los más fans del original estarán gustozos de retomar la franquicia con un remaster. Esto nos podría llevar a una secuela si es que vende bien el producto.