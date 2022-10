Age of Mythology tendrá nueva remasterización

Hoy ha sido un día de felicidad para quienes disfrutan de la franquicia de Age of Empires, con un 25 aniversario que promete grandes sorpresas para la marca en los próximos años por venir. Sin embargo, también su saga hermana, Age of Mythology, tuvo su respectivo espacio para anunciar el regreso de la misma con una remasterización que dará de qué hablar.

El juego llevará el nombre de Age of Mythology: Retold, prometiendo ser la versión Edición Definitiva del título original. Todavía no hay muchos detalles para mencionar a grandes rasgos, pero lo que se sabe, al igual que otras remasterizaciones en la industria de los videojuegos, se pueden esperar gráficos revisados ​​y correcciones en el juego a nivel gameplay, y claro, el online.

Gods will return. Heroes will rise. Legends will battle.

Age of Mythology: Retold is coming.

Bringing the Definitive Edition treatment to Age of Mythology, the game will feature beautiful graphics, updated gameplay and more. Stay tuned… #AoE25 ⚡🔱 pic.twitter.com/bLjRLEUz1I

