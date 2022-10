ACTUALIZACIÓN: Justo como se esperaba, se ha confirmado que Age of Empires II: Definitive Edition llegará a consolas de Xbox, solo que no será el día de hoy, sino hasta el próximo 31 de enero de 2023. Junto a esto, se espera Age of Empires IV esté disponible en estas mismas plataformas en algún punto del siguiente año. Para la sorpresa de muchos, estos dos títulos también formará parte de xCloud en un futuro.

We heard your pleas, and we agree that now is the perfect time—we're aging up and heading to the console age!

Age of Empires II: Definitive Edition and Age of Empires IV are coming to Xbox consoles and xCloud in 2023. Check out the trailer and mark your calendar! #AoE25 pic.twitter.com/YXpTKHCDaf

