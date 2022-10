Actor de Friends revela que su corazón se detuvo

Originalmente, Matthew Perry, actor que interpretó a Chandler en Friends, iba a tener un papel en Don’t Look Up, la controversial película de Netflix. Aunque en su momento no se proporcionó información relacionada con su inesperada salida de esta producción, el actor recientemente reveló que esto fue una consecuencia a una lesión que sufrió después de que su corazón se detuviera durante cinco minutos.

En su libro, Friends, Lover and the Big Terrible Thing, Perry reveló su constante batalla contra su adicción al alcohol y las drogas. Aquí se menciona que durante noviembre de 2020 y febrero de 2021, el actor asistía constantemente a clínicas de rehabilitación. Sin embargo, en estas locaciones aún podría obtener diferentes tipos de drogas prescritas, y una de estas causó que su corazón dejara de funcionar momentáneamente.

De acuerdo con Perry, previo a una operación consumió bastante hidrocodona, una droga para calmar el dolor de estómago. Sin embargo, esto causó un problema una vez que el actor fue puesto en anestesia. Esta combinación detuvo su corazón durante cinco minutos. Esto no fue un ataque cualquiera, sino que simplemente su músculo dejó de funcionar como debería.

Afortunadamente, los doctores llevaron a cabo CPR constante, y al final del día, Perry regresó a la vida, aunque sus costillas se rompieron en el proceso. Fue este dolor lo que le impidió filmar Don’t Look Up, en donde iba a interpretar a un periodista de derecha. En temas relacionados, el nombre alternativo de Spider-Man en Friends ya es canon. De igual forma, puedes conocer más sobre esta serie aquí.

Nota del Editor:

En su libro, Matthew Perry discute varios temas más allá de su adicción a las drogas, ya que también discute su relación con el resto del elenco de Friends, y cómo es que esta serie salvó su vida. Sin duda alguna, algo que todos los fans del actor deben de darle una checada cuando salga a la venta el próximo 1 de noviembre.

Vía: Rolling Stones