El nombre alternativo de Spider-Man en Friends ahora es canon

En ciertas series se hacen bromas relacionadas a otros productos de la cultura popular, y Friends logró una broma bastante interesante en relación al trepamuros favorito de todos, Spider-Man. Sin embargo, esto solo se ha tomado como una broma, pero ahora después de bastantes años, sorprendentemente se volvió canon en el mundo de los cómics.

En la temporada 3, episodio 19 “El de la camiseta diminuta”, Phoebe y Chandler hablan sobre el héroe, y Phoebe pregunta por qué Spider-Man no se pronuncia sin un guión como los nombres “Goldman” y “Silverman”. Para su sorpresa, Chandler explica: “No es su apellido… No es como ‘Phil Spiderman’. Es un hombre araña”. Algo que ahora acaba de cambiar.

Ahora en The Last Laugh de Jordan Blum y Michael Shelfer, de Edge of Spider-Verse #4 , presenta al personaje Pete Spiderman. Pete es un superhéroe cuyo apellido en realidad es Spiderman. Con este guiño, parece ser que los autores tienen bastante presente el guiño de friends, por lo que ahora al trabajar en Marvel no perdieron el tiempo para hacer la broma.

Vía: Screenrant