Marvel da primer vistazo a la versión de terror de Spider-Man

Durante la temporada de Halloween, Marvel se ha dedicado a crear obras interesantes como la serie de Zombies en los cómics, algo que le da un giro interesante a las historias de superhéroes. Y ahora, la compañía está apostando por dar un enfoque distinto a Spider-Man con Deadly Neighborhood, mismo que le puede interesar a los fanáticos.

Para celebrar su próximo lanzamiento el 19 de octubre, Marvel ha lanzado las primeras páginas, las cuales presentan una portada del artista R Rahzzah y variantes de Iban Coello y Ferreyra. Aquí se muestran versiones alteradas del personaje con un toque de horror, así como de algunos villanos que le darán problemas durante los distintos números.

Checa las ilustraciones:

Esta es la sinopsis oficial de Deadly Neighborhood Spider-Man :

¡Aquí comienza una versión revolucionaria y oscura de Spider-Man! ¿Qué es la realidad y qué es un sueño? ¿Qué es ciencia y qué es magia? En la intersección de todo esto se encuentra Deadly Neighborhood Spider- Hombre. Peter Parker va a Los Ángeles y lo que encuentra allí definitivamente no son ángeles. Los demonios que esperan a Peter lo pondrán a prueba como nunca antes. Un demonio en particular, uno muy famoso para Marvel y los fanáticos de X en particular, podría comerse a Spider-Man vivo.