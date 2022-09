Encuentran pista que indica la llegada de Sackboy: A Big Adventure en PC

El catálogo de PlayStation se va sumando de forma gradual a la plataforma de PC, pues grandes juegos como Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War y Marvel’s Spider-Man ya están disponibles en Steam. Sin embargo, el avance de ports no se detendrá, y parece ser que el próximo en anunciarse será ni más ni menos que Sackboy: A Big Adventure.

Una lista apareció por primera vez en la base de datos de Steam en octubre pasado, y se sospechaba que era este juego de plataformas. Según lo registrado por SteamDB , la misma lista ahora ha agregado un ícono del personaje, alojado en los propios servidores de Steam, confirmando básicamente que el juego será lanzado a PC próximamente.

Aquí el ícono:

La lista también le agregó soporte de idiomas el martes pasado, y esto suele ser una de las adiciones finales antes del lanzamiento de cualquier título dentro de la plataforma de Valve. Esto parece sugerir que un anuncio oficial para Sackboy va a llegar en algún momento, si todo sigue su curso de manera satisfactoria, puede anunciarse en el próximo State of Play.

Vale la pena mencionar, que sería un lanzamiento que llegará después de los juegos ya confirmados para las máquinas, pues uno de ellos es la colección de Uncharted Legacy of Thieves, que se lanza en octubre. Otro juego confirmado es The Last of Us Part I, el cual por ahora no tiene una fecha de lanzamiento para este año, al menos que pronto hablen más al respecto.

Vía: VGC