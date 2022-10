Se filtran los juegos de PS Plus de noviembre

Una vez más, los juegos de PlayStation Plus Essentials para el próximo mes se han filtrado. En lo que ya parece ser una tradición mensual, un sitio francés se le ha adelantado a PlayStation, y ha revelado los tres títulos que veremos en la suscripción base de su servicio.

En esta ocasión, Dealabs asegura que Nioh 2 (PS5 | PS4), LEGO Harry Potter Collection (PS4), y Heavenly Bodies (PS5 | PS4) estarán disponibles en PlayStation Plus Essentials entre el 1 de noviembre y 6 de diciembre. Aunque por el momento no hay información oficial, estas filtraciones usualmente se hacen realidad.

De esta forma, solo tenemos que esperar un par de horas antes de que PlayStation logre confirmar esta información, y proporcione detalles concretos. Junto a esto, no hay que olvidar que los otros dos niveles de PlayStation Plus también reciben actualizaciones mensuales, algo que, hasta el momento, no se ha filtrado.

En temas relacionados, importante ejecutivo de PlayStation asegura que Plus servirá para darle nuevos ciclos de vida a distintos juegos. De igual forma, estos son los títulos que ya forman parte de la sección Premium y Extra del servicio.

Nota del Editor:

En esta ocasión, Nioh 2 es el juego más llamativo de esta selección. Sin embargo, LEGO Harry Potter Collection es algo que todos los fans de estas dos propiedades no se pueden perder. Por último, Heavenly Bodies es la dosis mensual de títulos no tan llamativos que al final del día pueden sorprender a más de uno.

Vía: Dealabs