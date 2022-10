Hace un par de semanas se reveló el catálogo de juegos que están disponibles en PlayStation Plus Essentials a lo largo del mes de octubre. Aunque en su momento no se compartió una lista relacionada con las categorías de Extra y Deluxe, hace unos momentos por fin se compartió esta información, y tenemos una selección bastante interesante.

A partir del próximo 18 de octubre, todos los usuarios de PlayStation Plus Extra y Deluxe, podrán disfrutar de los siguientes títulos en PS4 y PS5:

-Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition | PS4, PS5

-Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition | PS4

-Assassin’s Creed Odyssey | PS4

-Dragon Quest Builders | PS4

-Dragon Quest Builders 2 | PS4

-Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below | PS4

-Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition | PS4

-Inside | PS4

-The Medium | PS5

-Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

-Assassin’s Creed Chronicles: China | PS4

-Assassin’s Creed Chronicles: India | PS4

-Assassin’s Creed Chronicles: Russia | PS4

-Assassin’s Creed III Remastered | PS4

-Assassin’s Creed Syndicate | PS4

-Hohokum | PS4

Por otro lado, todos los que tengan una suscripción a la categoría Deluxe también podrán gozar de:

-Yakuza 3 Remastered | PS4

-Yakuza 4 Remastered | PS4

-Yakuza 5 Remastered | PS4

-Limbo | PS4

-Ultra Street Fighter IV | PS4

-Castlevania: Lords of Shadow | PS4

-Everyday Shooter | PS4

Recuerda, todos estos títulos están disponibles a lo largo de las suscripciones Extra Deluxe de PlayStation a partir del próximo 18 de octubre. En temas relacionados, aquí ver los juegos que llegarán a PS Plus Essentials. De igual forma, PlayStation Star ya está disponible en América.

Vía: PlayStation