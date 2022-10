Aunque varias organizaciones a lo largo del mundo han aprobado la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, en Reino Unido este sigue siendo un tema bastante controversial. De esta forma, nuevas declaraciones de la Autoridad de Competencia y Mercados, o CMA por sus siglas en inglés, han dejado en claro que aún no están listos para emitir un resultado a favor de la compañía de Redmond.

De acuerdo con varias declaraciones para GamesIndustry.biz, la CMA aún está preocupada ante las posibilidades de monopolio y competencia desigual que la adquisición de Activision Blizzard y todas sus propiedades podrían traer al mercado, y cómo es que esto afectará a Sony. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“A la CMA le preocupa que tener control completo sobre su potente catálogo, especialmente teniendo en cuenta la fuerte posición de Microsoft en consolas, sistemas operativos, e infraestructura en la nube, pueda resultar en un daño a los consumidores al afectar a la capacidad de Sony -su rival más cercano en videojuegos- para competir, así como a otros rivales existentes y posibles nuevos participantes que puedan traer competición sana a través de suscripciones multi-juego innovadoras y servicios de juego en la nube. La CMA reconoce que los juegos nuevos de Activision Blizzard no están disponibles actualmente en ningún servicio de suscripción el día de lanzamiento, pero considera que esto puede cambiar con el continuo crecimiento de los servicios de suscripción. Tras la fusión, Microsoft ganaría control sobre esta importante entrada y podría usarla para dañar la competitividad de sus rivales”.

La exclusividad de juegos como Call of Duty no es todo lo que tiene preocupada a la CMA, ya que el avance en el mercado de la nube por parte de Microsoft también ha sido un tema de discusión bastante fuerte. En respuesta, Xbox ha mencionado que al final del día, PlayStation sigue teniendo la mayor base de usuarios y, como ya lo han mencionado, las siguientes entregas de Call of Duty seguirán llegando a la consola de Sony. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“La sugerencia de que el líder del mercado actual, con un poder de mercado claro y duradero, pueda ser excluido por el tercer proveedor más grande como resultado de perder acceso a un título [Call of Duty] no es creíble. Para resumirlo, Sony no es vulnerable a una hipotética estrategia de ejecución, y la decisión se basa incorrectamente en declaraciones interesadas de Sony que exageran significativamente la importancia de Call of Duty para él y no toman en cuenta la clara capacidad de Sony para responder de manera competitiva”.

Aunque se espera que el proceso de validación de la compra aún tarde un poco más de tiempo, parece que la CMA es el último obstáculo que se interpone entre Microsoft y la adquisición total de Activision Blizzard. Solo nos queda esperar y ver cómo es que este organismo actuará. En temas relacionados, Brasil ha aprobado esta compra. De igual forma, Xbox asegura que seguirá en tercer puesto después de la adquisición.

Vía: GamesIndustry.biz