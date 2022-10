La compra de Activision Blizzard se ha visto envuelta en una serie de críticas por parte de la Autoridad de Competencia y Mercados, o CMA por sus siglas en inglés. Ante las recientes declaraciones de esta organización, Microsoft ha emitido un comunicado en donde responden a sus temores, y han señalado que PlayStation y Sony están exagerando en sus opiniones respecto a la adquisición de los responsables de Call of Duty.

Por medio de un comunicado para GamesIndustry.biz, un representante de Microsoft señaló que PlayStation y Sony son los actuales líderes del mercado, por lo que la compra de Activision Blizzard solo les da más herramientas para competir contra ellos. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“La sugerencia de que el líder del mercado actual, con un poder de mercado claro y duradero, podría ser excluido por el tercer proveedor más grande como resultado de perder el acceso a un título, no es creíble (…) La base de jugadores de PlayStation seguiría siendo significativamente más grande que Xbox.

Sony no es vulnerable a una hipotética estrategia de exclusión, y la decisión de remisión se basa incorrectamente en declaraciones autocomplacientes de Sony que exageran significativamente la importancia de Call of Duty para ella y no tienen en cuenta la clara capacidad de Sony para responder competitivamente. Aunque Sony no vea con buenos ojos el aumento de la competencia, tiene la capacidad de adaptarse y competir. En última instancia, los jugadores se beneficiarán de esta mayor competencia y elección.

Dañar o degradar los servicios rivales retrasaría significativamente la adopción de esta tecnología, protegiendo a los líderes del mercado (es decir, Sony en consola, Apple y Google en dispositivos móviles, así como Steam en PC). Xbox, como una plataforma que ocupa el último lugar en consolas, el séptimo lugar en PC y ningún lugar en la distribución de juegos móviles a nivel mundial, no tiene ningún incentivo para hacer esto; en cambio, su incentivo es fomentar la adopción generalizada de tecnologías de juegos en la nube por parte de tantos proveedores como sea posible”.