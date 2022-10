Blizzard se disculpa por los errores de Overwatch 2

El lanzamiento de Overwatch 2 fue todo menos placentero para los fans. Debido a constantes ataques de DDoS, los servidores no lograron enfrentarse de forma adecuada a la gran cantidad de personas que deseaban experimentar este título en sus primeros días. Junto a esto, controversiales políticas de ingreso y la eliminación de varios no fueron del agrado del público. De esta forma, Blizzard se ha disculpado con el público con una serie de ítems gratuitos.

Todos aquellos que ingresen a Overwatch 2 entre el 25 de octubre y 6 de diciembre, recibirán una nueva skin legendaria para Reaper, el Capitán Maldito, junto con un amuleto de arma Health Pack. De igual forma, durante las próximas semanas obtendrás el doble de experiencia en todas las partidas en las que participes. Esto fue lo que se comentó al respecto:

When #Overwatch2 launch is bumpy you make it up to players 😤

Besides making progress on bug fixes & stabilization, we've got goodies to share with all players

🚑 Health Pack Weapon Charm

🏴‍☠️ Cursed Captain Reaper

🎉 2x Match XP weekends

How to get em https://t.co/pU6b13P0ww pic.twitter.com/Pzs1RvnWFu

— Overwatch (@PlayOverwatch) October 11, 2022