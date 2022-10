Overwatch 2 sufre de múltiples ataques de DDoS

Overwatch 2 por fin llegó al mercado el día de ayer. Si bien muchos jugadores no podían esperar un solo segundo para disfrutar de este hero shooter free-to-play, el lanzamiento fue todo menos exitoso. Inmediatamente, se comenzaron a reportar una serie de problemas que impedían el acceso al juego, y hasta el momento no hay una solución. Esto se debe a que Overwatch 2 ha sufrido de múltiples ataques de DDoS.

Por medio de sus redes sociales, Mike Ybarra, presidente de Blizzard, confirmó que los servidores de Overwatch 2 están sufriendo un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS) masivo, que generalmente ocurren cuando algo se inunda maliciosamente con tráfico para evitar que otros se conecten.

Unfortunately we are experiencing a mass DDoS attack on our servers. Teams are working hard to mitigate/manage. This is causing a lot of drop/connection issues. https://t.co/4GwrfHEiBE

Aunque muchos esperaban que estos problemas fueran solucionados para el día de hoy, Aaron Keller, director de Overwatch 2 ha confirmado que un segundo ataque de DDoS ha afectado al juego.

We’re steadily making progress on server issues and stability, as well as working through a second DDoS attack. We’re all hands on deck and will continue to work throughout the night. Thank you for your patience – we’ll share more info as it becomes available.

— Aaron Keller (@aaronkellerOW) October 5, 2022