Overwatch 2 falla al poco tiempo de haberse lanzado

El día de hoy era bastante esperado por los fanáticos de Blizzard, dado que suponía el estreno oficial de Overwatch 2, videojuego shooter que supone la secuela oficial para el canon y jugabilidad originales. Sin embargo, las cosas no iban a salir tan bien, y ahora, se confirma que el juego sufrió de un ataque DDoS al poco tiempo de haberse liberado.

Tras el lanzamiento, los servidores fueron golpeados de inmediato, lo que impidió que la mayoría de los jugadores ingresaran. Se hicieron filas con números de hasta 40,000 usuarios esperando entrar. Eso significa, que varias personas estaban ansiosas por entrar a la nueva entrega, ya sean veteranos o recién entrados a este título competitivo.

El presidente de Blizzard, Mike Ybarra, confirmó en Twitter que Overwatch 2 está experimentando un ataque DDoS, que pasa cuando alguien sobrecarga los servidores al inundarlos con tráfico y solicitudes. Blizzard está trabajando para solucionar el problema, pero no está claro cuándo se va a resolver.

Unfortunately we are experiencing a mass DDoS attack on our servers. Teams are working hard to mitigate/manage. This is causing a lot of drop/connection issues. https://t.co/4GwrfHEiBE

