Fan hace remake de Pokémon Yellow al estilo de Link’s Awakening

Los fanáticos de Pokémon quedaron un tanto decepcionados con las últimas entregas remake, pues solo se trataron de los mismos videojuegos con ligeros toques nuevos que no cambian mucho. Y ahora, un seguidor está dispuesto a darle vida de nuevo a la versión Yellow, misma que recuerda bastante al remake de The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Su proyecto se dio a conocer mediante un canal de youtube, con una especie de maqueta donde podemos ver al entrenador que utilizamos en los primeros títulos, pasando por diferentes escenarios. Lo mejor, es que el Pokémon Pikachu le hace compañía a un lado, característica que se ha implementado en los juegos más recientes de esta popular saga.

No está de más comentar, que el creador ha señalado que su principal inspiración fue dicho remake de Zelda, con esta estética de juguetes que a muchos les pareció una buena idea en el anuncio original de 2019. Por su parte, se pueden lanzar las pokéball directamente a los personajes salvajes, esto con el fin de hacer una captura sin tener que entrar en batalla.

En noticias relacionadas al mundo de Pokémon. Se confirma que la aplicación de Go estará subiendo los precios en los próximos días, esto como una especie de estabilización por parte de los desarrolladores. Si quieres saber en qué regiones se va a aplicar este aumento, te invitamos a visitar el siguiente enlace.

Vía: Nintendo Life