¡Nuevo Need For Speed será revelado esta semana!

Durante las últimas semanas se ha rumoreado que un nuevo juego de Need For Speed está en camino. Bueno, EA por fin decidió ponerle un fin a estas especulaciones, ya que se ha confirmado que esta misma semana se llevará a cabo la revelación oficial del siguiente capítulo en la serie.

Será el próximo 6 de octubre de 2022, a las 8:00 AM (hora del Pacífico), o 10:00 AM (hora de la Ciudad de México), cuando tengamos el primer vistazo oficial al siguiente juego de Need For Speed. Aunque por el momento no hay más información, insider han señalado que esta entrega llevará el nombre de Need for Speed: Unbound. Por si fuera poco, también se ha mencionado que este título estaría disponible el próximo 2 de diciembre.

Claro, por el momento no hay información oficial sobre el nombre y la fecha de lanzamiento de esta nueva entrega. Sin embargo, solo es cuestión de que esta información esté disponible. En temas relacionados, esta misma semana también se llevará a cabo una presentación para revelar el primer tráiler de la película de Super Mario Bros.

Vía: EA