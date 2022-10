Nintendo anuncia Direct para la película de Mario

Como seguramente ya lo saben, esta misma semana se estrenará el primer tráiler de la película de Super Mario Bros. en la New York Comic Con. Sin embargo, Nintendo no quiere que los que no puedan asistir a este evento no puedan ver este avance. Es así que esta semana se llevará a cabo un Nintendo Direct enfocado en esta cinta.

Este Nintendo Direct especial se llevará a cabo el día el próximo 6 de octubre a la 1:05 PM (hora del Pacífico), o 3:05 PM (hora de la Ciudad de México). Es importante mencionar que esta presentación estará enfocada por completo en revelar el tráiler de la película de Super Mario Bros., y no tendremos anuncios relacionados con algún tipo de juego.

Tune in at 1:05 p.m. PT on 10/6 for a #NintendoDirect: The Super Mario Bros. Movie presentation introducing the world premiere trailer for the upcoming film (no game information will be featured).

📽️: https://t.co/I868SmSpV2 pic.twitter.com/hqlO0SfLbe

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 4, 2022