Precios de Pokémon Go estarían aumentando este mes

Aunque no lo parezca, Pokémon Go! sigue siendo un juego bastante relevante, por lo que los usuarios de esta aplicación van creciendo cada vez más y convirtiéndose en expertos para algún día competir en los campeonatos mundiales. Y ahora, hay una noticia desafortunada, dado que al parecer habrá algunos ajustes de precios.

Mediante una publicación, los desarrolladores del título, Niantic, comentaron que debido a los cambios de niveles de precios, se tuvo que hacer cierto ajuste para que ambas partes no salgan afectadas. No está de más comentar, que no serán todos los afectados, solo algunas regiones seleccionadas, entre ellos países de Latinoamérica y otros continentes.

We know changes to pricing and currency are impactful to our community, and we want to provide proactive notice that some players will experience increased in-game currency prices starting as early as Oct. 5 due to changes in App Store price tiers. https://t.co/AWRzIhRd7P

— Niantic Support (@NianticHelp) October 3, 2022