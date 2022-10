CEO de CD Projekt Red abandona su puesto

Durante el complicado lanzamiento de Cyberpunk 2077, Marcin Iwinski, CEO de CD Projekt Red, fue una de las personas clave al momento de dar la cara sobre el estado de este título. Ahora, junto a todos los anuncios sobre los futuros proyectos de la compañía, el día de hoy también se dio a conocer que Iwinski dejará este puesto, pero no abandonará la compañía.

Por medio de un comunicado, se ha confirmado que Marcin Iwinski planea dejar su trabajo como CEO de CD Projekt Red para finales de 2022. En su lugar, el directivo tomará un puesto no ejecutivo dentro de la compañía como el Presidente de la Junta Supervisora, y aún permanecerá como una figura clave en la junta de inversionistas.

También me mantendré conectado con el núcleo de lo que nos hace especiales, que es crear los mejores juegos narrativos del mundo y hacer lo correcto para los jugadores”.

Tengo la intención de seguir siendo un accionista principal y, en mi nuevo cargo no ejecutivo, permaneceré activo y comprometido, dedicando mi atención a apoyar a todo el consejo de administración.

A message from Marcin Iwiński ― co-founder and Joint CEO of CD PROJEKT. pic.twitter.com/NTp7F9RcFw

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) October 4, 2022