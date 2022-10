Jefe de PlayStation Studios habla sobre la inversión de FromSoftware

Actualmente se está hablando de de una serie de entrevistas que ha dado Hermen Hulst, el jefe de PlayStation Studios, mismo que está hablando sobre el futuro de PlayStation y como están viendo los siguientes lanzamientos. Justo en una de las sesiones, se le preguntó acerca de las inversiones con FromSoftware, pues la compañía ha comprado acciones.

En meses anteriores se dio a conocer que Sony ha apostado por comprar un pequeño porcentaje de la desarrolladora de grandes juegos como Dark Souls y Elden Ring, y eso se debe al gran éxito que han tenido. Dejando en claro que se deberían pensar en colaboraciones en el desarrollo de juegos, y que están explorando más oportunidades.

Deberías pensar en colaboraciones en el lado del desarrollo de juegos en primer lugar, pero tampoco es impensable que exploremos oportunidades con nuestros esfuerzos de PlayStation Productions.

Vale la pena mencionar, que también se ha hablado de las próximas producciones cinematográficas de la compañía, con películas en el horizonte como la de Gran Turismo o la serie de HBO de The Last of Us. A eso se le sumó la pregunta de juegos cross-gen, donde el encargado de los estudios de Playstation dio una respuesta bastante interesante.

Vía: Reuters