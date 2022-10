Al parecer, PlayStation seguirá lanzando juegos cross-gen

Por ahora, PlayStation se ha mantenido con un discurso en el que apuntan hacia un futuro mejor, mismo en el que ya están preparando algunos juegos como servicio y también la llegada del segundo dispositivo de VR. A pesar de todo, el jefe de PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha dado cierto mensaje positivo para quienes aún tienen su consola PS4.

Se comenta que aún seguirán lanzando juegos en cross-gen y eso se debe a que los componentes de juegos siguen escasos, por lo que los usuarios podrán recibir grandes producciones aún en el PS4. Ante esto, algunos pueden preguntarse si futuras estrellas de la marca como Marvel’s Spider-Man o Wolverine van a tener este destino en ambas plataformas.

Esto es lo que comentó:

Ciertamente no queremos olvidar a los millones de jugadores activos en PS4, y queremos asegurarnos de que haya grandes juegos para ellos como bueno. Lo estamos evaluando caso por caso.

No olvidemos que uno de los grandes cross-gen para este año es God of War Ragnarok, título que aparecerá en los próximos meses y sería del total disfrute para todos los fanáticos del personaje. Entonces, puede ser que haya tanto juegos de estudios first party, hasta algunos third party como Square Enix que estén dispuestos a seguir con el PS4.

Vía: Axios