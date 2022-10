Internet señala que hizo falta algo en el póster de la película de Super Mario

Nintendo ha anunciado que dentro de poco se hará la revelación oficial del primer tráiler de la tan esperada película de Super Mario, y lo más curioso es que será un nuevo directo el que tome protagonismo. Pero esas no fueron todas las revelaciones, ya que se dio a conocer el primer póster de la cinta, y al parecer, algunos usuarios encontraron una falla.

El detalle en concreto, es la falta de retaguardia del personaje, dado que en varios de sus juegos aparece sin nada de carencias, y en este cartel muchos usuarios señalan que no tiene nada sosteniendo sus pantalones. Por esa razón, los usuarios hablan de este tema en las redes sociales, y todos están de acuerdo que ese render del personaje se debe mejorar.

Aquí algunas reacciones:

I just care deeply about anatomical plausibility in design. This Mario couldn't even jump 3 feet. Public outrage fixed Sonic, it's not too late to fix Mario. pic.twitter.com/xp1MqSsNRC

— RJ Palmer 🔜 Lightbox Expo #510 (@arvalis) October 4, 2022