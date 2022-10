Jefe de PlayStation viaja a Unión Europea para hablar de la compra de Microsoft

Desde hace meses atrás, PlayStation se ha hecho notar por estar totalmente en contra de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, sobre todo por la pérdida de algunos juegos como Call of Duty. Y esto ha llegado a tal punto, que el propio CEO de la empresa, se ha manifestado en la sede de la Unión Europea para expresar su total preocupación.

Según fuentes de Dealreporter, el CEO de Sony Interactive Entertainment visitó personalmente la sede de la UE el 8 de septiembre para expresar las preocupaciones del rival de la consola sobre el acuerdo propuesto de $68,7 mil millones. Por su parte, también se dice que Google expresó sus preocupaciones a los reguladores de la UE, según las mismas fuentes.

Desde hace semanas se ha revelado que incluso Microsoft le ha soltado un acuerdo a PlayStation, mismo que implica tener la franquicia de Call of Duty para sus consolas dentro de tres años más. Eso significa, que serían Modern Warfare 2 , un juego adicional, más los tres que se tuvieran en dicho contrato que al parecer Sony no está dispuesto a aceptar.

Vía: VGC