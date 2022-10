Pese a que a principios de año vimos el lanzamiento de Horizon Forbidden West, parece que el futuro de la serie nos presentará algo más que solo una tercera entrega, ya que se ha señalado que una remasterización del primer título, así como una experiencia multiplayer, ya estarían en desarrollo.

De acuerdo con un reporte por parte de MP1ST, el cual ha sido respaldado por fuentes cercanas a VGC, Guerrilla Games estaría trabajando en una remasterización/remake de Horizon Zero Dawn para PS5. El enfoque de esta versión sería ofrecer algunas de las mejoras visuales y de accesibilidad que encontramos en la secuela.

La remasterización contaría con un sistema de iluminación mejorado, texturas revisadas, y mejores animaciones, con nuevos modelos de personajes que coincidan con los que se encuentran en Horizon Forbidden West. Respecto a los cambios en el juego en sí, principalmente veríamos una serie de modificaciones enfocadas en la calidad de vida que ofrece la secuela.

Junto a esto, también se hace mención de un juego multiplayer para PS5 y PC. Sin embargo, los detalles sobre este supuesto proyecto son escasos por el momento, y se desconoce si el enfoque será PvP o PvE. Por su parte, ni PlayStation ni Guerrilla Games han emitido un comentario sobre estos dos proyectos, y es probable que no lo hagan por el momento.

De esta forma, no solo tendríamos en un futuro Call of the Mountain para PSVR2, sino que, de ser ciertos los rumores, un DLC para Horizon Forbidden West, una remasterización de Horizon Zero Dawn y un juego multiplayer también estarían en camino. En temas relacionados, Guerrilla Games habla sobre el tercer juego de esta franquicia. De igual forma, estos son los nuevos detalles de la serie de Horizon.

Nota del Editor:

Aunque una remasterización de Horizon Zero Dawn, un juego de hace cinco años, sería un buen punto de entrada para aquellos que no han experimentado la historia de Aloy, esto en realidad no es tan necesario, especialmente considerando que un parche actualmente permite disfrutar de este juego en PS5 a una mayor resolución y frame rate.

Vía: MP1ST