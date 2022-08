Nuevos detalles sobre la serie de Horizon Zero Dawn

Como seguramente ya lo saben, una serie de Horizon Zero Dawn actualmente está en desarrollo en Netflix. Aunque por el momento los detalles son escasos, Steve Blackman, showrunner de esta adaptación, ha revelado nuevos detalles sobre esta producción, y su relación con sus previos trabajos.

En una entrevista con Netflix sobre el reciente anuncio de la última temporada de The Umbrella Academy, en donde también tiene el papel de Showrunner, Blackman tuvo la oportunidad de hablar sobre la serie de Horizon Zero Dawn, señalando:

“Horizon Zero Dawn es un juego excepcionalmente bien diseñado con personajes maravillosos que no se ven a menudo en el mundo de los videojuegos. Guerrilla Games ha creado un mundo increíblemente exuberante y vívido de hombre y máquina que se encuentran en un curso de colisión hacia el olvido. Su salvación llega en la forma de una joven guerrera llamada Aloy, que no tiene idea de que ella es la clave para salvar el mundo. Baste decir que sí, Aloy será un personaje principal en nuestra historia. Mi compañera de redacción en esto, Michelle Lovretta, y yo estamos encantados de poder expandir esta notable propiedad intelectual en una serie para todo tipo de espectadores”.