Se revelan detalles de la serie oficial de Horizon Zero Dawn

Hace algunas semanas Sony dio una noticia bastante importante para los fans de PlayStation, dado que se confirmaron algunas series de las franquicias más importantes de la compañía. Una de las sagas elegidas es ni más ni menos que Horizon Zero Dawn, y aunque no se dio mucha información al respecto, parece ser que ahora la sequía terminó.

El periodista James Grubb señaló que el sitio web Directors Guild of Canada incluye una lista de diferentes miembros que están trabajando en Horizon 2074 (nombre de la serie . Eso incluye, al primer asistente de dirección Jack Boem ( The Boys, What We Do in the Shadows ), al segundo asistente Adam Bocknek ( The Boys, Resident Evil: Welcome to Raccoon City ), al director de arte Michele Brady ( The Expansión, Almacén 13 ) y más.

Según el informe, la serie contará con dos períodos de tiempo diferentes con historia tanto antes de la caída de la civilización como después. Esto indica que algunas tribus del videojuego como los Nora podrían aparecer mediante referencias, pues aún no está establecida en el 2074. Hay que recordar, que el juego de 2017 tiene como año el 3040.

No está de más comentar, que la serie aún no ha tenido una revelación hacia el público de forma oficial, por lo que el título antes mencionado podría ser tentativo para la adaptación de Netflix. Además, podría ser que los esfuerzos se estén centrando de momento en la película de Gran Turismo, la cual ya hasta cuenta con una fecha tentativa de estreno.

La serie de Horizon Zero Dawn aún no tiene día de estreno.

Vía: ComicBook