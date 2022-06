Estas son todas las películas de Spider-Man hasta la actualidad

En la actualidad Spider-Man se ha ganado una gran popularidad en la cultura de entretenimiento, y todo este éxito se segmentó a partir de las películas en formato live action. Sin embargo, el héroe no se ha limitado a quedarse en este formato, dado que también cuenta con adaptaciones animadas que exploran la parte del multiverso.

En total son nueve películas las que se encuentran disponibles, esto descarta a producciones menores como series y una que otra cinta no tan oficiales. El primer gran éxito llegó en Spider-Man de 2022, con el actor Tobey Macguire en el papel estelar. Esta tuvo dos secuelas en 2004 y 2007, había una cuarta planeada pero Sony la canceló por algunos problemas.

En el 2012 la franquicia tuvo un reinicio en el cine con The Amazing Spider-Man, cinta que estrenó diez años más tarde en comparación a la vista en el 2002. Esta gustó bastante debido a la actuación del Spidey de turno, Andrew Garfield. Eso llevó a tener una secuela en el 2014. Aunque más adelante el actor tuvo dificultades con Sony y se canceló la tercera parte.

Después de mucho tiempo de incertidumbre, Sony y Marvel Studios llegaron a un acuerdo para la producción de películas de Spider-Man con el actor Tom Holland. La primera de ellas fue Spider-Man: Homecoming en 2017, seguida de Far From Home en el 2019. Para cerrar con broche de oro, llegó No Way Home en 2021 con la aparición especial de los Peter Parker de historias pasadas.

Por su parte, en 2018 llegó de las manos de Sony Animation, Spider-Man: Into The Spider-Verse. La cual tendrá dos secuelas más, una estrenará en 2023 y la siguiente en 2024.

Vía: USA Today