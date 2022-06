Tower of Fantasy ya cuenta con pre-registro

Desde la llegada de títulos de mundo abierto como The Legend of Zelda: Breath of The Wild, muchas empresas han querido su propia rebanada de pastel al crear juegos un tanto similares. Esto pasó en su momento con el lanzamiento de Genshin Impact en 2020 y ahora, un nuevo juego llamado Tower of Fantasy está listo para impactar a los usuarios.

Este juego está a cargo de Level Infinite y Hotta Studio, quienes anunciaron hace poco que los interesados ya pueden ir haciendo su pre-registro en la página oficial del tan esperado videojuego. Aún no se cuenta con una fecha de lanzamiento, pero se pronostica que llegará a PC y móviles en algún momento del tercer trimestre del año, disponible en ocho idiomas.

Este es su tráiler más reciente:

Vale la pena destacar, que según el número de registros en Tower of Fantasy será el que determine ciertas recompensas ofrecidas a los jugadores. Esto incluye varias gemas y materiales que no podrían conseguirse con facilidad. Así que es conveniente crear una comunidad para empezar el juego con estadísticas altas.

Aquí las recompensas:

– 500 000 jugadores: Marco de Astra x1, Núcleo Negro x2, Pan Integral x10, Oro x2888.

– Un millón de jugadores: Título limitado x1, Núcleo Negro x3, Pollo Frito x10, Batería de Arma III x4.

– Millón y medio de jugadores: Núcleo Dorado x3, Avatar: Zeke x1, Carne Chisporroteante x10, Oro x3888

– Dos millones de jugadores: Pintura de Propulsor: Orión x1, Núcleo Dorado x3, Pescado Crujiente a la Parrilla x10, Batería de Arma III x4

– Dos millones y medio de jugadores: Atuendo: Arena de Estrellas x1, Núcleo Dorado x4, Té de Nuez x10, Oro x6888.

Esta es la sinopsis del juego:

Tower of Fantasy es un RPG de mundo abierto compartido desarrollado por Hotta Studio y publicado por Level Infinite, con un vibrante estilo artístico inspirado en el anime y una estimulante ambientación de ciencia ficción. Está ambientado cientos de años en el futuro en el lejano planeta de Aida, los jugadores de todo el mundo podrán unirse a la emocionante acción durante el tercer trimestre de 2022.

Vía: Comunicado oficial