Fans quieren que The Legend of Zelda sea adaptado al cine

Hubo un tiempo en donde las películas basadas en videojuegos eran un fracaso total en taquilla, pero eso cambió recientemente con las adaptaciones de Resident Evil, Sonic y Pokémon. Uncharted ha sido la más reciente franquicia de videojuegos en recibir su propio largometraje, y a pesar de sus mixtas calificaciones, la cinta ha sido lo suficientemente exitosa en taquilla como para garantizar una secuela.

Nintendo, evidentemente, ya está preparándose para llevar sus más importantes IPs a la pantalla grande con la película de Super Mario este año, pero ¿qué sigue después para la compañía nipona? Todavía no lo sabemos, pero si algo quieren los fans, es una película basada en The Legend of Zelda. O al menos eso nos dicen los resultados de una reciente encuesta.

De acuerdo con una encuesta publicada por FandomSpot, cerca de 2 mil jugadores votaron por The Legend of Zelda como la principal franquicia de videojuegos que quieren ver adaptada en la pantalla grande. Acá los resultados completos:

1. The Legend of Zelda

2. Grand Theft Auto

3. Horizon: Zero Dawn

4. God of War

5. Hollow Knight

6. Animal Crossing

7. Final Fantasy

8. Fallout

9. Super Mario

10. Red Dead Redemption

Definitivamente hay varios nombres importantes dentro de los resultados, y curiosamente, algunos de ellos ya tienen listo algún tipo de producción para la TV o el cine, como Fallout, Super Mario y posiblemente God of War.

Nota del editor: Creo que sería un tanto difícil adaptar The Legend of Zelda al cine, pero hemos visto cosas mucho más descabelladas últimamente. Claro que lo ideal sería que los grandes estudios de Hollywood dejarán de hacer películas de videojuegos, pero debido al éxito que han tenido, suena como algo complicado que pase.

Via: FandomSpot