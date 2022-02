Aunque la recepción crítica de la película de Uncharted ha sido mixta, la nueva cinta de Sony ha tenido un fantástico inicio, generando más de $100 millones de dólares durante su primer fin de semana a nivel internacional. Nada mal para una cinta que costó cerca de $120 millones para ser una realidad.

Como lo menciona Collider, entre el viernes 18 y domingo 20 de febrero, Uncharted logró recaudar $44 millones de dólares tan solo en Estados Unidos, y se espera que esta cifra aumente a $52 millones gracias a la festividad que representa el Día del Presidente en este país. A nivel global, estamos hablando de $107 millones de dólares, aunque es importante mencionar que este largometraje llegó a varios países, entre ellos México, antes del 18 de febrero.

Considerando que Uncharted se estrenará en China el próximo 14 de marzo, queda claro que esta cinta será un gran éxito en taquilla. No hablamos de los niveles vistos en Spider-Man: No Way Home, pero esto sigue siendo impresionante. Además de Tom Holland, quien interpreta a Nathan Drake en esta adaptación, el éxito de esta cinta también es positivo para Ruben Fleischer, el director, quien ha demostrado tener el potencial de tomar las riendas de series como Zombieland y Venom.

Uncharted ya está en las salas de cine, puedes checar nuestra reseña de esta película aquí.

Nota del Editor:

La recepción crítica es una cosa, pero el éxito en taquilla es más importante para Sony, y esto demuestra que, al menos, son capaces de crear una cinta que sea entretenida para todo el público, aunque sus fallas son muy evidentes.

Vía: Collider